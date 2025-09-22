Мосбиржа возобновит вечернюю торговую сессию на денежном рынке

https://1prime.ru/20250922/mosbirzha-862609691.html
2025-09-22T11:28+0300
2025-09-22T11:28+0300
2025-09-22T11:29+0300
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Московская биржа с 22 сентября возобновляет вечернюю торговую сессию на денежном рынке, возможность заключения сделок репо повысит удобство обслуживания клиентов профессиональных участников рынка, а также позволит банкам, брокерам, управляющим компаниям повысить гибкость управления ликвидностью, сообщила торговая площадка. "С 22 сентября 2025 года Московская биржа возобновляет вечернюю торговую сессию на денежном рынке. Возможность заключения сделок репо в вечернее время повысит удобство обслуживания клиентов профессиональных участников рынка, а также позволит банкам, брокерам, управляющим компаниям повысить гибкость управления ликвидностью", - говорится в сообщении. Отмечается, что профессиональные участники торгов смогут заключать адресные сделки репо с центральным контрагентом (ЦК) и сделки междилерского репо (без ЦК) в период с 19.00 до 23.50 с расчетами в российских рублях, китайских юанях, казахстанских тенге и белорусских рублях. Для заключения сделок репо доступны в качестве обеспечения все торгуемые на бирже акции и облигации, а также клиринговые сертификаты участия. Также уточняется, что операции репо, расчеты по первой части которых производятся в день заключения сделки (коды расчетов Y0, Т0 и Rb), доступны только в рамках одного торгово-клирингового счета (между клиентами одного банка или брокера). Сделки, расчеты по первой части которых приходятся на "завтра" и "послезавтра" (коды расчетов Y1, Y2, S1, S2), могут заключаться без ограничения одним торгово-клиринговым счетом, в том числе между разными контрагентами. "Сделки репо на денежном рынке Московской биржи позволяют профессиональным участникам торгов и их клиентам использовать наиболее ликвидный рынок для размещения и привлечения средств под залог ценных бумаг у самого широкого круга контрагентов на период от одного дня до одного года в репо с ЦК и до трех лет в междилерском репо", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что таким образом, с 22 сентября профессиональным участникам торгов и их клиентам в вечерний торговый период с 19.00 до 23.50 на Московской бирже доступны сделки с акциями, облигациями, паями инвестиционных фондов, фьючерсами и опционами на различные активы, а также операции репо под залог ценных бумаг.
