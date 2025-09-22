Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа возобновит вечернюю торговую сессию на денежном рынке - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250922/mosbirzha-862609691.html
Мосбиржа возобновит вечернюю торговую сессию на денежном рынке
Мосбиржа возобновит вечернюю торговую сессию на денежном рынке - 22.09.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа возобновит вечернюю торговую сессию на денежном рынке
Московская биржа с 22 сентября возобновляет вечернюю торговую сессию на денежном рынке, возможность заключения сделок репо повысит удобство обслуживания... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T11:28+0300
2025-09-22T11:29+0300
экономика
мосбиржа
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Московская биржа с 22 сентября возобновляет вечернюю торговую сессию на денежном рынке, возможность заключения сделок репо повысит удобство обслуживания клиентов профессиональных участников рынка, а также позволит банкам, брокерам, управляющим компаниям повысить гибкость управления ликвидностью, сообщила торговая площадка. "С 22 сентября 2025 года Московская биржа возобновляет вечернюю торговую сессию на денежном рынке. Возможность заключения сделок репо в вечернее время повысит удобство обслуживания клиентов профессиональных участников рынка, а также позволит банкам, брокерам, управляющим компаниям повысить гибкость управления ликвидностью", - говорится в сообщении. Отмечается, что профессиональные участники торгов смогут заключать адресные сделки репо с центральным контрагентом (ЦК) и сделки междилерского репо (без ЦК) в период с 19.00 до 23.50 с расчетами в российских рублях, китайских юанях, казахстанских тенге и белорусских рублях. Для заключения сделок репо доступны в качестве обеспечения все торгуемые на бирже акции и облигации, а также клиринговые сертификаты участия. Также уточняется, что операции репо, расчеты по первой части которых производятся в день заключения сделки (коды расчетов Y0, Т0 и Rb), доступны только в рамках одного торгово-клирингового счета (между клиентами одного банка или брокера). Сделки, расчеты по первой части которых приходятся на "завтра" и "послезавтра" (коды расчетов Y1, Y2, S1, S2), могут заключаться без ограничения одним торгово-клиринговым счетом, в том числе между разными контрагентами. "Сделки репо на денежном рынке Московской биржи позволяют профессиональным участникам торгов и их клиентам использовать наиболее ликвидный рынок для размещения и привлечения средств под залог ценных бумаг у самого широкого круга контрагентов на период от одного дня до одного года в репо с ЦК и до трех лет в междилерском репо", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что таким образом, с 22 сентября профессиональным участникам торгов и их клиентам в вечерний торговый период с 19.00 до 23.50 на Московской бирже доступны сделки с акциями, облигациями, паями инвестиционных фондов, фьючерсами и опционами на различные активы, а также операции репо под залог ценных бумаг.
https://1prime.ru/20250922/aktsii-862606347.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:0:1421:1066_1920x0_80_0_0_969d1e3d4bca7f486e41accf81c6ddaa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мосбиржа, рынок, торги
Экономика, Мосбиржа, Рынок, Торги
11:28 22.09.2025 (обновлено: 11:29 22.09.2025)
 
Мосбиржа возобновит вечернюю торговую сессию на денежном рынке

Мосбиржа с 22 сентября возобновляет вечернюю торговую сессию на денежном рынке

© Фото : пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Московская биржа. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Мосбиржи
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Московская биржа с 22 сентября возобновляет вечернюю торговую сессию на денежном рынке, возможность заключения сделок репо повысит удобство обслуживания клиентов профессиональных участников рынка, а также позволит банкам, брокерам, управляющим компаниям повысить гибкость управления ликвидностью, сообщила торговая площадка.
"С 22 сентября 2025 года Московская биржа возобновляет вечернюю торговую сессию на денежном рынке. Возможность заключения сделок репо в вечернее время повысит удобство обслуживания клиентов профессиональных участников рынка, а также позволит банкам, брокерам, управляющим компаниям повысить гибкость управления ликвидностью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что профессиональные участники торгов смогут заключать адресные сделки репо с центральным контрагентом (ЦК) и сделки междилерского репо (без ЦК) в период с 19.00 до 23.50 с расчетами в российских рублях, китайских юанях, казахстанских тенге и белорусских рублях. Для заключения сделок репо доступны в качестве обеспечения все торгуемые на бирже акции и облигации, а также клиринговые сертификаты участия.
Также уточняется, что операции репо, расчеты по первой части которых производятся в день заключения сделки (коды расчетов Y0, Т0 и Rb), доступны только в рамках одного торгово-клирингового счета (между клиентами одного банка или брокера). Сделки, расчеты по первой части которых приходятся на "завтра" и "послезавтра" (коды расчетов Y1, Y2, S1, S2), могут заключаться без ограничения одним торгово-клиринговым счетом, в том числе между разными контрагентами.
"Сделки репо на денежном рынке Московской биржи позволяют профессиональным участникам торгов и их клиентам использовать наиболее ликвидный рынок для размещения и привлечения средств под залог ценных бумаг у самого широкого круга контрагентов на период от одного дня до одного года в репо с ЦК и до трех лет в междилерском репо", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что таким образом, с 22 сентября профессиональным участникам торгов и их клиентам в вечерний торговый период с 19.00 до 23.50 на Московской бирже доступны сделки с акциями, облигациями, паями инвестиционных фондов, фьючерсами и опционами на различные активы, а также операции репо под залог ценных бумаг.
Котировки, сток
Российский рынок акций начинает неделю снижением
10:19
 
ЭкономикаМосбиржаРынокТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала