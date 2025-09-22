Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аферисты создают правдоподобный образ человека для обмана, предупредило МВД
2025-09-22T09:20+0300
2025-09-22T09:20+0300
09:20 22.09.2025
 
Аферисты создают правдоподобный образ человека для обмана, предупредило МВД

МВД: мошенники воссоздают правдоподобный образ человека для обмана в сети

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Мошенники воссоздают правдоподобный образ человека в сети, что позволяет им обращаться к друзьям и родственникам от имени жертвы с просьбой о финансовой помощи, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Развитие цифровых технологий создаёт новые риски, и ваша личная информация может быть использована против вас - даже без вашего ведома... Мошенники, используя собранные данные, воссоздают правдоподобный образ жертвы: ее интересы, круг общения, стиль коммуникации. Это позволяет злоумышленникам: обращаться к друзьям и родственникам от вашего имени с просьбой о финансовой помощи; распространять ложную информацию или компрометирующие материалы; использовать вашу репутацию для проведения финансовых операций или социальной инженерии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители сообщили, как обезопасить себя от подобного мошенничества: рекомендуется ограничивать объём личной информации в открытом доступе, регулярно проводить аудит настроек приватности в социальных сетях, активно использовать двухфакторную аутентификацию для всех значимых сервисов, а также критически оценивать даже те сообщения, которые поступают от знакомых аккаунтов - особенно если они содержат необычные просьбы.
Заголовок открываемого материала