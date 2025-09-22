https://1prime.ru/20250922/moskva-862606490.html
В Москве арестовали подростка за поджог на ж/д
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Подросток за незначительное денежное вознаграждение от незнакомца совершил поджог на ж/д в Москве, он арестован по делу о теракте, сообщили РИА Новости в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России. Правоохранителями установлено, что 16 сентября обвиняемый совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры на 15-м километре железнодорожного перегона станций Бирюлево-Товарная – Чертаново Павелецкого направления МЖД в столице и скрылся, происходящее подросток фиксировал на камеру мобильного телефона. Отмечается, что указанные действия он совершил за незначительное денежное вознаграждение, обещанное ему ранее незнакомым лицом в одном из мессенджеров. "Юго-Западным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Обвинение в совершении преступления предъявлено 15-летнему жителю Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что при содействии сотрудников УФСБ России по Москве и Московской области и ЛУ МВД России на станции Москва-Павелецкая злоумышленник был установлен и задержан. "По ходатайству следователя Западного МСУТ СК России судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Несовершеннолетний дал признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления", - добавляется в сообщении.
