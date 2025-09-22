https://1prime.ru/20250922/mus-862638610.html

Сотрудникам МУС выплатили зарплату до конца года, сообщил Reuters

Сотрудникам МУС выплатили зарплату до конца года, сообщил Reuters - 22.09.2025, ПРАЙМ

Сотрудникам МУС выплатили зарплату до конца года, сообщил Reuters

Сотрудники Международного уголовного суда (МУС) заранее получили зарплаты на период до конца этого года на фоне риска введения США санкций против учреждения,... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T21:39+0300

2025-09-22T21:39+0300

2025-09-22T21:39+0300

сша

вашингтон

гаага

дональд трамп

мус

оон

политика

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862638276_0:389:2883:2010_1920x0_80_0_0_3bd55058586b98ef32171e66ba62eb79.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Сотрудники Международного уголовного суда (МУС) заранее получили зарплаты на период до конца этого года на фоне риска введения США санкций против учреждения, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее агентство передавало, что США рассматривают возможность ввести санкции против всего МУС уже на этой неделе. "Чтобы избежать последствий (санкций США - ред.), сотрудники МУС получили зарплаты за период до конца 2025 года", - сообщили агентству три неназванных источника. Неназванные источники также отметили, что МУС ищет альтернативных поставщиков платежных услуг и программного обеспечения. Три дипломатических источника добавили агентству, что некоторые страны-члены МУС могут попробовать противостоять дополнительным санкциям США на этой неделе во время Генеральной ассамблеи ООН. Но, как уточнили агентству четыре дипломатических источника в Гааге и Нью-Йорке, все указывает на то, что Вашингтон "усилит свою атаку" на суд. В феврале президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям. МУС осудил решение Соединенных Штатов, заявив, что продолжит обеспечивать правосудие по всему миру.

https://1prime.ru/20250605/undermine-858244623.html

сша

вашингтон

гаага

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, вашингтон, гаага, дональд трамп, мус, оон, политика, общество