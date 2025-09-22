Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сотрудникам МУС выплатили зарплату до конца года, сообщил Reuters - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/mus-862638610.html
Сотрудникам МУС выплатили зарплату до конца года, сообщил Reuters
Сотрудникам МУС выплатили зарплату до конца года, сообщил Reuters - 22.09.2025, ПРАЙМ
Сотрудникам МУС выплатили зарплату до конца года, сообщил Reuters
Сотрудники Международного уголовного суда (МУС) заранее получили зарплаты на период до конца этого года на фоне риска введения США санкций против учреждения,... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T21:39+0300
2025-09-22T21:39+0300
сша
вашингтон
гаага
дональд трамп
мус
оон
политика
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862638276_0:389:2883:2010_1920x0_80_0_0_3bd55058586b98ef32171e66ba62eb79.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Сотрудники Международного уголовного суда (МУС) заранее получили зарплаты на период до конца этого года на фоне риска введения США санкций против учреждения, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее агентство передавало, что США рассматривают возможность ввести санкции против всего МУС уже на этой неделе. "Чтобы избежать последствий (санкций США - ред.), сотрудники МУС получили зарплаты за период до конца 2025 года", - сообщили агентству три неназванных источника. Неназванные источники также отметили, что МУС ищет альтернативных поставщиков платежных услуг и программного обеспечения. Три дипломатических источника добавили агентству, что некоторые страны-члены МУС могут попробовать противостоять дополнительным санкциям США на этой неделе во время Генеральной ассамблеи ООН. Но, как уточнили агентству четыре дипломатических источника в Гааге и Нью-Йорке, все указывает на то, что Вашингтон "усилит свою атаку" на суд. В феврале президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям. МУС осудил решение Соединенных Штатов, заявив, что продолжит обеспечивать правосудие по всему миру.
https://1prime.ru/20250605/undermine-858244623.html
сша
вашингтон
гаага
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862638276_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5e4c500f5cc8c45c78196688117b9250.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, вашингтон, гаага, дональд трамп, мус, оон, политика, общество
США, ВАШИНГТОН, Гаага, Дональд Трамп, МУС, ООН, политика, Общество
21:39 22.09.2025
 
Сотрудникам МУС выплатили зарплату до конца года, сообщил Reuters

Reuters: сотрудники МУС получили зарплаты до конца года из-за риска санкций США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Международного уголовного суда в Гааге
Здание Международного уголовного суда в Гааге - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Сотрудники Международного уголовного суда (МУС) заранее получили зарплаты на период до конца этого года на фоне риска введения США санкций против учреждения, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее агентство передавало, что США рассматривают возможность ввести санкции против всего МУС уже на этой неделе.
"Чтобы избежать последствий (санкций США - ред.), сотрудники МУС получили зарплаты за период до конца 2025 года", - сообщили агентству три неназванных источника.
Неназванные источники также отметили, что МУС ищет альтернативных поставщиков платежных услуг и программного обеспечения.
Три дипломатических источника добавили агентству, что некоторые страны-члены МУС могут попробовать противостоять дополнительным санкциям США на этой неделе во время Генеральной ассамблеи ООН. Но, как уточнили агентству четыре дипломатических источника в Гааге и Нью-Йорке, все указывает на то, что Вашингтон "усилит свою атаку" на суд.
В феврале президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям.
МУС осудил решение Соединенных Штатов, заявив, что продолжит обеспечивать правосудие по всему миру.
Города мира. Гаага. - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
МУС назвал санкции США попыткой подорвать свою независимость
5 июня, 23:48
 
СШАВАШИНГТОНГаагаДональд ТрампМУСООНполитикаОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала