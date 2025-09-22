https://1prime.ru/20250922/mvd-862622859.html

МВД рассказало о мошеннических схемах на площадках бесплатных объявлений

МВД рассказало о мошеннических схемах на площадках бесплатных объявлений

МОСКВА, 22 сен- ПРАЙМ. На площадках бесплатных объявлений чаще всего встречается продажа фейковых товаров, фишинг через страницы оплаты и обман через предоплату с СБП, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Киберполицейские проанализировали все преступления, совершенные на площадках бесплатных объявлений за неделю, и подготовили своеобразный антирейтинг. "Чего стоит опасаться? Продажа несуществующего товара или услуги (~46%) Самая распространенная схема. Злоумышленник публикует привлекательное объявление о продаже товара или услуги, получает предоплату и прекращает общение", - говорится в сообщении. Это могут быть объявления о продаже ноутбуков, смартфонов, стройматериалов, мебели и даже аренда квартиры без реального просмотра. "Фишинг через фейковые страницы оплаты (~12%). Мошенник высылает жертве ссылку на поддельную страницу, имитирующую сайт известного сервиса (доставки, маркетплейса), куда пользователь вводит данные своей банковской карты, после чего средства с нее списываются", - рассказывают полицейские. Высоко в антирейтинге - мошенничество под видом работодателя (~8%). Аферисты предлагают фиктивное трудоустройство в "Яндекс", "Ozon", заработок на лайках. "Обман с предоплатой через СБП (~10%). Продавец настаивает на мгновенном переводе предоплаты через Систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона. После получения денег он блокирует связь", - уточняют в ведомстве. Кроме того, после неудачного платежа (часто инсценированного) мошенник, представляясь службой поддержки, предлагает "вернуть деньги". Для этого он запрашивает данные карты или код из SMS, под предлогом подтверждения операции. Также мошенники под видом технической поддержки, покупателя или продавца могут убедить жертву предоставить удаленный доступ к компьютеру или телефону или установить вредоносное программное обеспечение. В ведомстве заключили, что еще 9% приходится на другие методы обмана, которые нельзя напрямую отнести к кибермошенничеству - например, отказ арендатора вернуть взятую напрокат вещь или сбыт краденого имущества через площадки бесплатных объявлений.

