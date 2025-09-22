Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Африке вступили в силу требования к качеству съедобных насекомых - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/nasekomye-862634215.html
В Африке вступили в силу требования к качеству съедобных насекомых
В Африке вступили в силу требования к качеству съедобных насекомых - 22.09.2025, ПРАЙМ
В Африке вступили в силу требования к качеству съедобных насекомых
Требования к качеству съедобных насекомых, разработанные Африканской организацией по стандартизации (ARSO), вступили в силу в понедельник, говорится в... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T20:10+0300
2025-09-22T20:10+0300
африка
ес
в мире
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846066761_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_751e00f153aca8d31b969d2e2751feb7.jpg
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Требования к качеству съедобных насекомых, разработанные Африканской организацией по стандартизации (ARSO), вступили в силу в понедельник, говорится в сообщении, размещенном в соцсетях организации. "Рады сообщить, что сегодня ARSO совместно с Международным центром изучения насекомых (ICIPE) и Национальным бюро стандартов Уганды (UNBS) официально выпускают 15 стандартов в отношении разведения насекомых, пригодных для употребления в пищу человеком и сельскохозяйственными животными", - говорится в заявлении. В Африке обитает около 1000 видов съедобных насекомых, что, по мнению экспертов, открывает дополнительные возможности для обеспечения продовольственной безопасности континента. Для бедных домохозяйств Африки насекомые, в том числе дикие, имеют большое значение как доступный источник белка. Ранее сертификация продуктов из насекомых была произведена в ЕС. Странам Евросоюза разрешили использовать в продуктах порошок из личинок мучного жука. Кроме того, в качестве "новых продуктов питания", которые можно выращивать и продавать для потребления в пищу, были зарегистрированы сверчки и саранча.
https://1prime.ru/20250919/roskosmos-862495118.html
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846066761_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_53f9a9fd25f6b17a9d833b33bab3723a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
африка, ес, в мире, мировая экономика
АФРИКА, ЕС, В мире, Мировая экономика
20:10 22.09.2025
 
В Африке вступили в силу требования к качеству съедобных насекомых

Требования ARSO к качеству съедобных насекомых вступили в силу в Африке

© Фото : Unsplash/Florian BergerКения
Кения - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Кения. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Florian Berger
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Требования к качеству съедобных насекомых, разработанные Африканской организацией по стандартизации (ARSO), вступили в силу в понедельник, говорится в сообщении, размещенном в соцсетях организации.
"Рады сообщить, что сегодня ARSO совместно с Международным центром изучения насекомых (ICIPE) и Национальным бюро стандартов Уганды (UNBS) официально выпускают 15 стандартов в отношении разведения насекомых, пригодных для употребления в пищу человеком и сельскохозяйственными животными", - говорится в заявлении.
В Африке обитает около 1000 видов съедобных насекомых, что, по мнению экспертов, открывает дополнительные возможности для обеспечения продовольственной безопасности континента. Для бедных домохозяйств Африки насекомые, в том числе дикие, имеют большое значение как доступный источник белка.
Ранее сертификация продуктов из насекомых была произведена в ЕС. Странам Евросоюза разрешили использовать в продуктах порошок из личинок мучного жука. Кроме того, в качестве "новых продуктов питания", которые можно выращивать и продавать для потребления в пищу, были зарегистрированы сверчки и саранча.
Стенд госкорпорации Роскосмос - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Спутник с мышами и мухами приземлился в степях Оренбуржья
19 сентября, 11:30
 
АФРИКАЕСВ миреМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала