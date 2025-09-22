В Африке вступили в силу требования к качеству съедобных насекомых

https://1prime.ru/20250922/nasekomye-862634215.html

МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Требования к качеству съедобных насекомых, разработанные Африканской организацией по стандартизации (ARSO), вступили в силу в понедельник, говорится в сообщении, размещенном в соцсетях организации. "Рады сообщить, что сегодня ARSO совместно с Международным центром изучения насекомых (ICIPE) и Национальным бюро стандартов Уганды (UNBS) официально выпускают 15 стандартов в отношении разведения насекомых, пригодных для употребления в пищу человеком и сельскохозяйственными животными", - говорится в заявлении. В Африке обитает около 1000 видов съедобных насекомых, что, по мнению экспертов, открывает дополнительные возможности для обеспечения продовольственной безопасности континента. Для бедных домохозяйств Африки насекомые, в том числе дикие, имеют большое значение как доступный источник белка. Ранее сертификация продуктов из насекомых была произведена в ЕС. Странам Евросоюза разрешили использовать в продуктах порошок из личинок мучного жука. Кроме того, в качестве "новых продуктов питания", которые можно выращивать и продавать для потребления в пищу, были зарегистрированы сверчки и саранча.

