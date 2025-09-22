Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нижегородский губернатор назвал сроки стабилизации ситуации с топливом - 22.09.2025
Нижегородский губернатор назвал сроки стабилизации ситуации с топливом
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен - ПРАЙМ. Ситуация с перебоями топлива на заправках нормализуется в ближайшие время, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Ранее в местных СМИ были опубликованы фото длинных очередей из выстроившихся к заправкам автомобилей. Сообщалось, что дефицит бензина отмечается в разных районах региона. "Сегодня на оперативном совещании обсудили ситуацию с топливом в регионе. Зафиксированные на разных заправках временные перебои связаны в целом с цепочками поставок топлива в макрорегионе, и речь не только о Нижегородской области", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Он заявил, что "ситуация требует особого реагирования" и сообщил, что поручил профильным ведомствам регионального правительства принять все необходимые меры для ее стабилизации. "В ближайшие дни все должно нормализоваться", - пообещал Никитин.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен - ПРАЙМ. Ситуация с перебоями топлива на заправках нормализуется в ближайшие время, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Ранее в местных СМИ были опубликованы фото длинных очередей из выстроившихся к заправкам автомобилей. Сообщалось, что дефицит бензина отмечается в разных районах региона.
"Сегодня на оперативном совещании обсудили ситуацию с топливом в регионе. Зафиксированные на разных заправках временные перебои связаны в целом с цепочками поставок топлива в макрорегионе, и речь не только о Нижегородской области", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Он заявил, что "ситуация требует особого реагирования" и сообщил, что поручил профильным ведомствам регионального правительства принять все необходимые меры для ее стабилизации.
"В ближайшие дни все должно нормализоваться", - пообещал Никитин.
Стоимость дизельного топлива на бирже растет седьмую сессию подряд
