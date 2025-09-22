https://1prime.ru/20250922/nikitin-862642646.html
Нижегородский губернатор назвал сроки стабилизации ситуации с топливом
Нижегородский губернатор назвал сроки стабилизации ситуации с топливом - 22.09.2025, ПРАЙМ
Нижегородский губернатор назвал сроки стабилизации ситуации с топливом
Ситуация с перебоями топлива на заправках нормализуется в ближайшие время, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T23:20+0300
2025-09-22T23:20+0300
2025-09-22T23:20+0300
нижегородская область
бензин
топливо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859674777_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a36c9149bce7295bacef104be077e151.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен - ПРАЙМ. Ситуация с перебоями топлива на заправках нормализуется в ближайшие время, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Ранее в местных СМИ были опубликованы фото длинных очередей из выстроившихся к заправкам автомобилей. Сообщалось, что дефицит бензина отмечается в разных районах региона. "Сегодня на оперативном совещании обсудили ситуацию с топливом в регионе. Зафиксированные на разных заправках временные перебои связаны в целом с цепочками поставок топлива в макрорегионе, и речь не только о Нижегородской области", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Он заявил, что "ситуация требует особого реагирования" и сообщил, что поручил профильным ведомствам регионального правительства принять все необходимые меры для ее стабилизации. "В ближайшие дни все должно нормализоваться", - пообещал Никитин.
https://1prime.ru/20250918/toplivo-862443270.html
нижегородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859674777_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_694b1ba3dbbf0d413e57d12c3ad75399.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, бензин, топливо
Нижегородская область, Бензин, топливо
Нижегородский губернатор назвал сроки стабилизации ситуации с топливом
Нижегородский губернатор пообещал вскоре нормализовать ситуацию с перебоями топлива на АЗС
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен - ПРАЙМ. Ситуация с перебоями топлива на заправках нормализуется в ближайшие время, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Ранее в местных СМИ были опубликованы фото длинных очередей из выстроившихся к заправкам автомобилей. Сообщалось, что дефицит бензина отмечается в разных районах региона.
"Сегодня на оперативном совещании обсудили ситуацию с топливом в регионе. Зафиксированные на разных заправках временные перебои связаны в целом с цепочками поставок топлива в макрорегионе, и речь не только о Нижегородской области", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Он заявил, что "ситуация требует особого реагирования" и сообщил, что поручил профильным ведомствам регионального правительства принять все необходимые меры для ее стабилизации.
"В ближайшие дни все должно нормализоваться", - пообещал Никитин.
Стоимость дизельного топлива на бирже растет седьмую сессию подряд