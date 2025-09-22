Ветер дует из Америки: "НОВАТЭК" держится вопреки рынку

https://1prime.ru/20250922/novatek-862340542.html

МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. "НОВАТЭК" по итогам первого полугодия представил достаточно неплохую отчётность по МСФО – компания может быть одним из немногих представителей сектора, кто практически не ухудшил свои результаты в годовом выражении. Так, по итогам первого полугодия выручка "НОВАТЭКа" увеличилась на 6,9% г/г, до 804,3 миллиардов рублей, но EBITDA с учетом доли в СП упала на 1,8% г/г, до 471,8 миллиардов рублей. Скорректированная чистая прибыль акционеров сократилась на 17,0% г/г, до 237,1 миллиардов рублей.Рост выручки связан с высокими темпами индексации цен на газ внутри РФ, восстановлением мировых цен на газ и, возможно, более высокой долей продажи СПГ по спотовым ценам. Напомним, что с июля прошлого года цены на газ внутри РФ были проиндексированы сразу на 11,2%. Мировые цены на газ в 1П 2025 восстанавливались относительно низкого уровня начала прошлого года на фоне сниженного уровня запасов в европейских ПХГ и остановки транзита российского газа через Украину. Отметим, что бизнес "НОВАТЭКа" относительно слабо зависит от спотовых цен на газ, но порядка 25-30% СПГ с "Ямал СПГ" продаётся именно на споте. В то же время остальные объёмы с "Ямал СПГ" продаются с привязкой к ценам на нефть, которые в первом полугодии показывали негативную динамику. Полагаем, что этот фактор вместе с опережающим ростом операционных расходов и укреплением рубля и привели к сокращению скорр. EBITDA и скорр. прибыли.Сильную динамику по итогам полугодия показал свободный денежный поток, увеличившийся почти в два раза г/г до 119,3 миллиардов рублей. Частично это связано с сокращением капитальных затрат на 37,4% г/г, до 76,4 миллиардов рублей на фоне сложностей с реализацией стратегии развития. Благодаря росту FCF чистый долг за год сократился на 22,5% г/г, до 108,4 миллиардов рублей.На фоне сильной динамики FCF СД "НОВАТЭКа" рекомендовал выплатить 35,5 руб. на акцию в качестве дивидендов по итогам первого полугодия. Несмотря на снижение прибыли, промежуточные дивиденды в точности соответствуют прошлогоднему уровню. Однако доходность выплаты традиционно для "НОВАТЭКа" является скромной – 3,0%.В то же время "НОВАТЭК" всегда считался историей роста, в связи с чем текущие финансовые результаты для инвестиционного кейса компании имеют вторичное значение. Ключевым фактором, определяющим перформанс акций "НОВАТЭКа", является его стратегия развития в сфере СПГ. Напомним, что до начала СВО компания планировала увеличить производство СПГ до 70 млн т к 2030 году, но сейчас такие планы уже выглядят неактуальными. На данный момент из крупнотоннажных заводов у "НОВАТЭКа" есть только "Ямал СПГ", который производит порядка 20-21 млн т СПГ в год.Стратегия "НОВАТЭКа" после "Ямал СПГ" локально строится вокруг хотя бы частичного запуска "Арктик СПГ-2". Изначально "Арктик СПГ-2" должен был состоять из трёх линий проектной мощностью 6,6 млн т СПГ в год, однако после попадания проекта под американские санкции его реализация замедлилась, а большинство аналитиков сходятся в том, что реализации третьей линии ожидать не стоит.Технологически первые две линии практически готовы, на фоне чего мы полагаем, что в ближайшие годы они всё же будут запущены. Однако дефицит танкеров ледового класса и сложности с поиском потенциальных покупателей из-за попадания проекта под санкции усложняют задачу. При этом необходимые танкеры ледового класса постепенно строятся на российской верфи "Звезда" и первые из них, согласно плану, должны быть готовы до конца года, что может позволить хотя бы частично запустить 1-ю линию. Также не исключаем, что в летний сезон благоприятной ледовой обстановки ограниченное количество партий может быть доставлено потребителям и без газовозов ледового класса, но практика показывает осторожный подход покупателей к подсанкционному СПГ даже на рынке АТР.В то же время проекты "НОВАТЭКа" после "Арктик СПГ-2" ("Мурманский СПГ", "Обский СПГ" и "Арктик СПГ-1") выглядят более неопределенно. С одной стороны, "НОВАТЭК" разработал собственную технологию "Арктический каскад", которая позволяет реализовывать в том числе и крупнотоннажные проекты, а "Мурманский СПГ" может обходится без дефицитных газовозов ледового класса. С другой, в условиях американских санкций новым проектам будет сложнее найти рынки сбыта даже в случае их успешной реализации. На этом фоне недавно срок запуска "Мурманского СПГ" был перенесён с 2030 года на 2032, но фактически проект находится в замороженном состоянии. Из-за этого мы пока что не учитывали в нашей оценке проекты после "Арктик СПГ-2".Другим значительным риском для стратегии "НОВАТЭКа" является рост конкуренции с другими производителями СПГ. На данный момент мировой рынок СПГ находится в цикле роста предложения. В частности, Катар за период 2024-2030 может увеличить производство на 85%, а США – более чем в два раза даже при консервативном прогнозе. Напомним, что в 2024 году США и Катар были в тройке крупнейших экспортёров СПГ в мире. Их суммарный экспорт составил более 160 млн т при общем объёме рынка СПГ в 411 млн т.Вместе с достаточно слабым спросом на СПГ в Китае такой рост предложения грозит мировому рынку профицитом в ближайшие годы, что создаёт дополнительные трудности для будущих проектов "НОВАТЭКа". Более того, если геополитическая ситуация не улучшится, то в ближайшие полтора года вероятен отказ ЕС от российского СПГ. Напомним, что сейчас с "Ямал СПГ" в ЕС идёт порядка 16-17 млн т СПГ в год – преимущественно во Францию, Испанию, Бельгию и Нидерланды. По нашим расчётам, рост производства в США без особых сложностей позволит этим странам при желании отказаться от СПГ из РФ. Сжиженный газ, конечно, обладает логистической гибкостью и основную часть выпадающих объёмов можно перенаправить на рынок АТР, однако в такой ситуации неизбежен рост транспортных расходов и появление дисконта на российский СПГ.Что более важно, активный рост производства СПГ со стороны США, на наш взгляд, уменьшает вероятность снятия санкций с проектов "НОВАТЭКа" даже в случае некоторого прогресса в урегулировании конфликта на Украине. На данный момент "НОВАТЭК" является прямым конкурентом американских компаний в сфере СПГ и работает на тех же рынках сбыта, т.е. для Штатов снятие санкций с проектов российской компании было бы выстрелом себе же в ногу.При этом акции "НОВАТЭКа" всё ещё имеют достаточно высокую по меркам сектора оценку – почти 8 P/E 2025E, по нашим прогнозам. Это значит, что инвесторы продолжают закладывать успешную реализацию хотя бы "Арктик СПГ-2". На фоне достаточно высокой оценки по мультипликаторам, неопределенности относительно будущих проектов, негативный рыночной конъюнктуры (укрепление рубля и снижение цен на нефть и газ) и более высокого санкционного риска мы локально нейтральной смотрим на акции "НОВАТЭКа". Наша целевая цена по ним составляет 1170 руб., рейтинг – "Держать".Автор - Сергей Кауфман, аналитик ФГ "Финам"

