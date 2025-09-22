https://1prime.ru/20250922/nvidia-862634743.html
Nvidia намерена инвестировать до $100 миллиардов в OpenAI
2025-09-22T20:22+0300
технологии
бизнес
калифорния
nvidia
openai
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Разработчик графических процессоров Nvidia в рамках партнерства с OpenAI планирует инвестировать в компанию до 100 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза OpenAI. "Nvidia и OpenAI сегодня объявили о подписании письма о намерениях в отношении исторического стратегического партнерства, в рамках которого будет развернуто не менее 10 гигаватт систем Nvidia для инфраструктуры искусственного интеллекта, рассчитанной на создание сверхинтеллекта. Для поддержки его создания... Nvidia намерена инвестировать до 100 миллиардов долларов в OpenAI", - говорится в сообщении. Отмечается, что первая фаза проекта должна быть запущена во второй половине 2026 года с запуском сервера Nvidia Vera Rubin. OpenAI будет сотрудничать с Nvidia в качестве предпочтительного стратегического партнера в области вычислений и сетей для реализации своих планов по расширению производства, связанного с искусственным интеллектом. Компании надеются окончательно согласовать детали нового этапа стратегического партнерства в ближайшие недели, добавляется в релизе. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
калифорния
