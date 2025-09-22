https://1prime.ru/20250922/obysk-862607809.html

В ходе обысков у мэра Владимира изъяли не менее 630 тысяч рублей

2025-09-22T10:54+0300

общество

бизнес

московская область

ск рф

РЯЗАНЬ, 22 сен - ПРАЙМ. Не менее 630 тысяч рублей изъято в ходе обысков у мэра города Владимира Дмитрия Наумова, обвиняемого в получении взятки на 1,1 миллиона рублей от представителей ритуального бизнеса, следует из опубликованной СУСК по Владимирской области фотографии. Суд во Владимире арестовал Наумова в конце августа. В понедельник в СК РФ РИА Новости сообщили, что он обвиняется в получении взятки на 1,1 миллиона рублей от представителей ритуального бизнеса. Уточняется, что проведены обыски по местам жительства Наумова, изъяты деньги, украшения и автомобиль. На опубликованной в Telegram-канале регионального СУСК РФ фотографии изображены 126 купюр по 5 тысяч рублей каждая. По версии следствия в декабре 2023 года Наумов договорился с двумя жителями Московской области о содействии их незаконной похоронной деятельности во Владимире. Он содействовал назначению на руководящие должности в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также МКУ "Центр управления городскими дорогами" членов ОПГ, а один из организаторов незаконного бизнеса был назначен заместителем директора МКУ "Центр управления городскими дорогами". Кроме того, обвиняемый содействовал изданию нормативного акта о похоронном деле, которым фактически ограничивались права других участников ритуального бизнеса. За это фигурант получил взятку от заместителя директора МКУ "Центр управления городскими дорогами" в сумме не менее 1,1 миллиона рублей, добавили в СК. Жителям Московской области, с которыми договаривался глава города, инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Уголовные дела о получении и даче взятки соединены в одно производство. Кроме того, взяткодатели наряду с еще 11 соучастниками являются фигурантами уголовного дела о хищении организованной преступной группой средств граждан при оказании ритуальных услуг на сумму более 5 миллионов рублей, заявили в СК. Согласно данным сайта мэрии, Наумов являлся главой города Владимира с 21 ноября 2022 года, заняв этот пост по результатам избрания на конкурсной основе. До этого, в 2021-2022 годах, занимал должность главы администрации Гороховецкого района Владимирской области. После ареста Наумова губернатор Владимирской области Александр Авдеев назначил временно исполняющим полномочия главы Владимира первого замглавы города Владимира Гарёва.

московская область

2025

общество , бизнес, московская область, ск рф