Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД Норвегии рассказали о крупном кризисе ООН - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250922/oon-862610357.html
В МИД Норвегии рассказали о крупном кризисе ООН
В МИД Норвегии рассказали о крупном кризисе ООН - 22.09.2025, ПРАЙМ
В МИД Норвегии рассказали о крупном кризисе ООН
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что это не секрет, что сегодня ООН переживает крупный политический и финансовый кризис. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T11:53+0300
2025-09-22T11:53+0300
политика
норвегия
оон
сергей лавров
мид
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859973314_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_f561153cb836597982d441175ac014f3.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что это не секрет, что сегодня ООН переживает крупный политический и финансовый кризис. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. "Это вовсе не секрет, что ООН сейчас переживает довольно крупный кризис", - заявил Эйде в комментарии телерадиокомпании NRK. Глава норвежского МИД отметил, что речь идет как о политическом кризисе, связанном с ослаблением поддержки принципов ООН, так и о "глубоком финансовом кризисе". "Сейчас мы наблюдаем войны и конфликты, при которых нарушаются почти все правила устава ООН. Если позволить этому продолжаться, то наш мир станет намного опаснее, чем обычно", - отметил Эйде. Кроме того, министр назвал конфликты на Украине и в секторе Газа определяющими для нашего времени, отметив, что если Совет безопасности не справится с ними, то система ООН ослабнет. Глава норвежского МИД также подчеркнул важность недели высокого уровня в ООН.
https://1prime.ru/20250917/peskov-862382903.html
норвегия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859973314_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_0d7e6234e306d7db06b6f83c5e2a1136.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
норвегия, оон, сергей лавров, мид, украина
Политика, НОРВЕГИЯ, ООН, Сергей Лавров, МИД, УКРАИНА
11:53 22.09.2025
 
В МИД Норвегии рассказали о крупном кризисе ООН

Эйде: ООН на сегодняшний день проживает крупный политический и финансовый кризис

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что это не секрет, что сегодня ООН переживает крупный политический и финансовый кризис.
Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров.
"Это вовсе не секрет, что ООН сейчас переживает довольно крупный кризис", - заявил Эйде в комментарии телерадиокомпании NRK.
Глава норвежского МИД отметил, что речь идет как о политическом кризисе, связанном с ослаблением поддержки принципов ООН, так и о "глубоком финансовом кризисе".
"Сейчас мы наблюдаем войны и конфликты, при которых нарушаются почти все правила устава ООН. Если позволить этому продолжаться, то наш мир станет намного опаснее, чем обычно", - отметил Эйде.
Кроме того, министр назвал конфликты на Украине и в секторе Газа определяющими для нашего времени, отметив, что если Совет безопасности не справится с ними, то система ООН ослабнет.
Глава норвежского МИД также подчеркнул важность недели высокого уровня в ООН.
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Песков назвал условие для реформирования Совета Безопасности ООН
17 сентября, 13:10
 
ПолитикаНОРВЕГИЯООНСергей ЛавровМИДУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала