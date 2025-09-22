https://1prime.ru/20250922/oon-862610357.html

В МИД Норвегии рассказали о крупном кризисе ООН

В МИД Норвегии рассказали о крупном кризисе ООН - 22.09.2025

В МИД Норвегии рассказали о крупном кризисе ООН

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что это не секрет, что сегодня ООН переживает крупный политический и финансовый кризис.

политика

норвегия

оон

сергей лавров

мид

украина

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что это не секрет, что сегодня ООН переживает крупный политический и финансовый кризис. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. "Это вовсе не секрет, что ООН сейчас переживает довольно крупный кризис", - заявил Эйде в комментарии телерадиокомпании NRK. Глава норвежского МИД отметил, что речь идет как о политическом кризисе, связанном с ослаблением поддержки принципов ООН, так и о "глубоком финансовом кризисе". "Сейчас мы наблюдаем войны и конфликты, при которых нарушаются почти все правила устава ООН. Если позволить этому продолжаться, то наш мир станет намного опаснее, чем обычно", - отметил Эйде. Кроме того, министр назвал конфликты на Украине и в секторе Газа определяющими для нашего времени, отметив, что если Совет безопасности не справится с ними, то система ООН ослабнет. Глава норвежского МИД также подчеркнул важность недели высокого уровня в ООН.

норвегия

украина

2025

Новости

норвегия, оон, сергей лавров, мид, украина