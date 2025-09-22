https://1prime.ru/20250922/orban-862631608.html

Благодаря России в Венгрии самые низкие в ЕС цены на энергию, заявил Орбан

Благодаря России в Венгрии самые низкие в ЕС цены на энергию, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 22 сен - ПРАЙМ. Благодаря нефти и газу из России Венгрия может обеспечивать для своих граждан самые низкие цены на энергию в Евросоюзе, сохраняя программу снижения коммунальных расходов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Все в Венгрии понимают, что российские газ и нефть необходимы для сохранения программы снижения коммунальных расходов населения. Благодаря решениям венгерского правительства мы и в 2025 году можем обеспечить для венгерских семьей самые низкие цены на электроэнергию и газ в ЕС. Без программы снижения коммунальных расходов каждая семья ежегодно платила бы за электроэнергию на сотни тысяч форинтов больше", - сказал Орбан, выступая с речью в венгерском парламенте. Ранее Орбан заявлял, что если план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей будет реализован, венгерское население увидит его результаты в счетах за коммунальные расходы уже скоро, общегодовой убыток для Венгрии составит два миллиарда евро. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не может перестать покупать нефть и газ у России, поскольку не имеет выхода к морю и не располагает инфраструктурой для поставок энергоносителей из других направлений. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

