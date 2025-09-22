Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы главные направления зарубежного отдыха россиян этим летом - 22.09.2025, ПРАЙМ
Названы главные направления зарубежного отдыха россиян этим летом
Названы главные направления зарубежного отдыха россиян этим летом - 22.09.2025, ПРАЙМ
Названы главные направления зарубежного отдыха россиян этим летом
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Турция и Египет остаются основными направлениями зарубежного отдыха россиян летом - практически каждый второй тур в июне-августе был куплен в одну из этих двух стран, рассказали РИА Новости в агрегаторе "Турвизор". Так, по данным сервиса, на долю Турции пришлось 34,9% бронирований путешествий летом-2025, на Египет - 13,7%. В топе направлений также ОАЭ и Таиланд - у каждого доля по 7,6% от всех проданных туров. Одновременно с этим, обратили внимание в "Турвизоре", существенно выросло количество поездок во Вьетнам (его доля составила 6,4% от всех купленных россиянами туров в июне-августе). "По данному показателю Вьетнам сравнялся с Абхазией (6,5%), одним из традиционных лидеров летнего отдыха у россиян за последние десятилетия. Подобный рост во многом обусловлен расширением чартерной программы. Например, прямые рейсы во Вьетнам теперь доступны не только жителям Москвы, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока, но и Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Омска, Перми, Самары, Уфы", - пояснили в компании. А на Китай, который в последние годы стабильно входит в топ-10 самых востребованных направлений у россиян, этим летом пришлось 3,9% от всех проданных туров, указывают эксперты "Турвизора". "Количество проданных туров на Мальдивы минувшим летом сравнялось с Грузией – по 2% от всего объема", - заключили они.
Названы главные направления зарубежного отдыха россиян этим летом

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Турция и Египет остаются основными направлениями зарубежного отдыха россиян летом - практически каждый второй тур в июне-августе был куплен в одну из этих двух стран, рассказали РИА Новости в агрегаторе "Турвизор".
Так, по данным сервиса, на долю Турции пришлось 34,9% бронирований путешествий летом-2025, на Египет - 13,7%. В топе направлений также ОАЭ и Таиланд - у каждого доля по 7,6% от всех проданных туров.
Одновременно с этим, обратили внимание в "Турвизоре", существенно выросло количество поездок во Вьетнам (его доля составила 6,4% от всех купленных россиянами туров в июне-августе).
"По данному показателю Вьетнам сравнялся с Абхазией (6,5%), одним из традиционных лидеров летнего отдыха у россиян за последние десятилетия. Подобный рост во многом обусловлен расширением чартерной программы. Например, прямые рейсы во Вьетнам теперь доступны не только жителям Москвы, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока, но и Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Омска, Перми, Самары, Уфы", - пояснили в компании.
А на Китай, который в последние годы стабильно входит в топ-10 самых востребованных направлений у россиян, этим летом пришлось 3,9% от всех проданных туров, указывают эксперты "Турвизора".
"Количество проданных туров на Мальдивы минувшим летом сравнялось с Грузией – по 2% от всего объема", - заключили они.
