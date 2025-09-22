Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 октября

https://1prime.ru/20250922/pensii-862517141.html
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Некоторым категориям граждан увеличат пенсию с 1 октября. Кого это затронет, рассказал агентству "Прайм" профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.По его словам, в октябре произойдет повышение пенсий для отдельных категорий граждан. На 7,6% будет проиндексирована пенсия военных и бывших сотрудников силовых ведомств, в том числе МВД, ФСБ, ФСИН и других.“Это связано с ростом денежного довольствия действующих сотрудников, на основе которого рассчитываются государственные пенсии”, - пояснил юрист.Пенсионеры, достигшие в сентябре 80-летнего возраста, тоже начнут получать с октября увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии — 8907,70 рублей. При наличии официально оформленного ухода за ними назначается дополнительная компенсация в размере 1314 рублей. Общая прибавка превысит 10 тысяч рублей.Перерасчет будет произведен автоматически, подавать дополнительное заявление не нужно, заключил Виноградов.
