Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 октября - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/pensii-862517141.html
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 октября
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 октября - 22.09.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 октября
Некоторым категориям граждан увеличат пенсию с 1 октября. Кого это затронет, рассказал агентству "Прайм" профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T03:03+0300
2025-09-22T03:03+0300
пенсии
общество
вадим виноградов
https://cdnn.1prime.ru/img/84058/89/840588916_0:221:2859:1829_1920x0_80_0_0_a270ef16d0679b474c93a3dcbcd4f510.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Некоторым категориям граждан увеличат пенсию с 1 октября. Кого это затронет, рассказал агентству "Прайм" профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.По его словам, в октябре произойдет повышение пенсий для отдельных категорий граждан. На 7,6% будет проиндексирована пенсия военных и бывших сотрудников силовых ведомств, в том числе МВД, ФСБ, ФСИН и других.“Это связано с ростом денежного довольствия действующих сотрудников, на основе которого рассчитываются государственные пенсии”, - пояснил юрист.Пенсионеры, достигшие в сентябре 80-летнего возраста, тоже начнут получать с октября увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии — 8907,70 рублей. При наличии официально оформленного ухода за ними назначается дополнительная компенсация в размере 1314 рублей. Общая прибавка превысит 10 тысяч рублей.Перерасчет будет произведен автоматически, подавать дополнительное заявление не нужно, заключил Виноградов.
https://1prime.ru/20250918/putin-862472595.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84058/89/840588916_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_6cbd52dff30a3da84de338ba3ef8cdf5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пенсии, общество , вадим виноградов
Пенсии, Общество , Вадим Виноградов
03:03 22.09.2025
 
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 октября

Виноградов: с 1 октября повысят пенсии военным и сотрудникам силовых ведомств

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства.
Рублевые купюры разного достоинства. - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Некоторым категориям граждан увеличат пенсию с 1 октября. Кого это затронет, рассказал агентству "Прайм" профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Путин оценил предложение о ежеквартальной индексации пенсий
18 сентября, 23:02
По его словам, в октябре произойдет повышение пенсий для отдельных категорий граждан. На 7,6% будет проиндексирована пенсия военных и бывших сотрудников силовых ведомств, в том числе МВД, ФСБ, ФСИН и других.
“Это связано с ростом денежного довольствия действующих сотрудников, на основе которого рассчитываются государственные пенсии”, - пояснил юрист.
Пенсионеры, достигшие в сентябре 80-летнего возраста, тоже начнут получать с октября увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии — 8907,70 рублей. При наличии официально оформленного ухода за ними назначается дополнительная компенсация в размере 1314 рублей. Общая прибавка превысит 10 тысяч рублей.
Перерасчет будет произведен автоматически, подавать дополнительное заявление не нужно, заключил Виноградов.
 
ПенсииОбществоВадим Виноградов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала