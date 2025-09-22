https://1prime.ru/20250922/pensionerka-862628244.html
В Беслане ограбили пенсионерку на 7,5 миллиона рублей
В Беслане ограбили пенсионерку на 7,5 миллиона рублей - 22.09.2025, ПРАЙМ
В Беслане ограбили пенсионерку на 7,5 миллиона рублей
Трое мужчин, угрожая ножами, ограбили пенсионерку в Беслане и скрылись на ее же автомобиле, ущерб составил около 7,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T18:28+0300
2025-09-22T18:28+0300
2025-09-22T18:28+0300
бизнес
россия
рф
северная осетия
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_ae0632c7b2fd09b56024db669cf05bc3.jpg
ПЯТИГОРСК, 22 сен – ПРАЙМ. Трое мужчин, угрожая ножами, ограбили пенсионерку в Беслане и скрылись на ее же автомобиле, ущерб составил около 7,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, преступников разыскивают, сообщило ГУМВД РФ Северной Осетии. "Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, совершенного в отношении жительницы города Беслан. Трое неизвестных мужчин, разбив окно, проникли в частное домовладение 66-летней жительницы. Угрожая ножами, нападавшие потребовали отдать деньги и ювелирные украшения. Напуганная женщина отдала все ценные вещи и денежные средства. Общий ущерб составил около 7,5 миллионов рублей. После этого злоумышленники связали свою жертву скотчем и скрылись на принадлежащем ей автомобиле Hyundai ix35 белого цвета", – сообщили в ведомстве. Угнанный автомобиль был обнаружен оперативниками на окраине города. Отмечается, что в настоящее время полицейскими проводится ряд оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление и задержание нападавших. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере).
https://1prime.ru/20250808/krazha-860457891.html
рф
северная осетия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_3a615c3843d25e9bc588fa2a9c6efa53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, северная осетия, общество
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Северная Осетия, Общество
В Беслане ограбили пенсионерку на 7,5 миллиона рублей
Трое мужчин украли у пенсионерки в Северной Осетии 7,5 млн рублей и угнали ее автомобиль
ПЯТИГОРСК, 22 сен – ПРАЙМ. Трое мужчин, угрожая ножами, ограбили пенсионерку в Беслане и скрылись на ее же автомобиле, ущерб составил около 7,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, преступников разыскивают, сообщило ГУМВД РФ Северной Осетии.
"Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, совершенного в отношении жительницы города Беслан. Трое неизвестных мужчин, разбив окно, проникли в частное домовладение 66-летней жительницы. Угрожая ножами, нападавшие потребовали отдать деньги и ювелирные украшения. Напуганная женщина отдала все ценные вещи и денежные средства. Общий ущерб составил около 7,5 миллионов рублей. После этого злоумышленники связали свою жертву скотчем и скрылись на принадлежащем ей автомобиле Hyundai ix35 белого цвета", – сообщили в ведомстве.
Угнанный автомобиль был обнаружен оперативниками на окраине города. Отмечается, что в настоящее время полицейскими проводится ряд оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление и задержание нападавших.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 162 УК РФ
(разбой, совершенный в особо крупном размере).
В Москве при ограблении почты было похищено почти пять миллионов рублей