В Беслане ограбили пенсионерку на 7,5 миллиона рублей

2025-09-22T18:28+0300

бизнес

россия

рф

северная осетия

общество

ПЯТИГОРСК, 22 сен – ПРАЙМ. Трое мужчин, угрожая ножами, ограбили пенсионерку в Беслане и скрылись на ее же автомобиле, ущерб составил около 7,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, преступников разыскивают, сообщило ГУМВД РФ Северной Осетии. "Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, совершенного в отношении жительницы города Беслан. Трое неизвестных мужчин, разбив окно, проникли в частное домовладение 66-летней жительницы. Угрожая ножами, нападавшие потребовали отдать деньги и ювелирные украшения. Напуганная женщина отдала все ценные вещи и денежные средства. Общий ущерб составил около 7,5 миллионов рублей. После этого злоумышленники связали свою жертву скотчем и скрылись на принадлежащем ей автомобиле Hyundai ix35 белого цвета", – сообщили в ведомстве. Угнанный автомобиль был обнаружен оперативниками на окраине города. Отмечается, что в настоящее время полицейскими проводится ряд оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление и задержание нападавших. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере).

