В Беслане ограбили пенсионерку на 7,5 миллиона рублей
В Беслане ограбили пенсионерку на 7,5 миллиона рублей
ПЯТИГОРСК, 22 сен – ПРАЙМ. Трое мужчин, угрожая ножами, ограбили пенсионерку в Беслане и скрылись на ее же автомобиле, ущерб составил около 7,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, преступников разыскивают, сообщило ГУМВД РФ Северной Осетии. "Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, совершенного в отношении жительницы города Беслан. Трое неизвестных мужчин, разбив окно, проникли в частное домовладение 66-летней жительницы. Угрожая ножами, нападавшие потребовали отдать деньги и ювелирные украшения. Напуганная женщина отдала все ценные вещи и денежные средства. Общий ущерб составил около 7,5 миллионов рублей. После этого злоумышленники связали свою жертву скотчем и скрылись на принадлежащем ей автомобиле Hyundai ix35 белого цвета", – сообщили в ведомстве. Угнанный автомобиль был обнаружен оперативниками на окраине города. Отмечается, что в настоящее время полицейскими проводится ряд оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление и задержание нападавших. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере).
18:28 22.09.2025
 
В Беслане ограбили пенсионерку на 7,5 миллиона рублей

Трое мужчин украли у пенсионерки в Северной Осетии 7,5 млн рублей и угнали ее автомобиль

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 22 сен – ПРАЙМ. Трое мужчин, угрожая ножами, ограбили пенсионерку в Беслане и скрылись на ее же автомобиле, ущерб составил около 7,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, преступников разыскивают, сообщило ГУМВД РФ Северной Осетии.
"Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, совершенного в отношении жительницы города Беслан. Трое неизвестных мужчин, разбив окно, проникли в частное домовладение 66-летней жительницы. Угрожая ножами, нападавшие потребовали отдать деньги и ювелирные украшения. Напуганная женщина отдала все ценные вещи и денежные средства. Общий ущерб составил около 7,5 миллионов рублей. После этого злоумышленники связали свою жертву скотчем и скрылись на принадлежащем ей автомобиле Hyundai ix35 белого цвета", – сообщили в ведомстве.
Угнанный автомобиль был обнаружен оперативниками на окраине города. Отмечается, что в настоящее время полицейскими проводится ряд оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление и задержание нападавших.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере).
