Токаев обсудил с руководством PepsiCo строительство завода в Казахстане

2025-09-22T23:18+0300

АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в США, обсудил с председателем совета директоров фонда PepsiCo Cтивеном Кихо строительство завода по производству снеков в Алма-Атинской области с объёмом инвестиций 368 миллионов долларов, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера. "Глава государства принял председателя совета директоров фонда PepsiCo Cтивена Кихо...Всемирно известный бренд приступил к строительству завода по производству снеков в Алматинской области с объемом инвестиций 368 миллиона долларов. Компания планирует перейти к полной локализации выращивания картофеля для чипсов", - говорится в сообщении. По данным Кихо, к проекту PepsiCo в Казахстане подключены около 15 хозяйств из Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Жетысу и Алма-Атинской областей. Сообщается, что также предусмотрены расширение базы хранения сырья и развитие научных подходов к повышению урожайности и качества картофеля. Двадцать первого сентября начался рабочий визит Токаева в Нью-Йорк. Ожидается, что он выступит на общих дебатах 80-ой юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе поездки Токаев встречается с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций. Также проходят его встречи с представителями транснациональных компаний, в ходе которых говорится об инвестиционных возможностях Казахстана.

