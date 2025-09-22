https://1prime.ru/20250922/peskov-862612628.html
Песков прокомментировал продвижение героев СВО в структурах власти России
Песков прокомментировал продвижение героев СВО в структурах власти России - 22.09.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал продвижение героев СВО в структурах власти России
Продвижение героев СВО в структурах власти России является положительным явлением, приветствуется всеми, в том числе и президентом РФ Владимиром Путиным,... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T13:00+0300
2025-09-22T13:00+0300
2025-09-22T13:00+0300
дмитрий песков
россия
общество
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_00d5e4c3b79332f9eac092aa8a4e3f4c.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Продвижение героев СВО в структурах власти России является положительным явлением, приветствуется всеми, в том числе и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Что касается продвижения во власть наших героев и выпускников этих курсов (программы "Время героев" - ред.), то это весьма и весьма положительное явление, которое приветствуется всеми, консолидировано в нашем обществе и, конечно же, в том числе и президентом", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250921/peskov-862584457.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_bf4eac90e695a6d54fb147196803e658.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, общество , владимир путин
Дмитрий Песков, РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
Песков прокомментировал продвижение героев СВО в структурах власти России
Песков: продвижение героев СВО в структурах власти РФ приветствуется всеми
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Продвижение героев СВО в структурах власти России является положительным явлением, приветствуется всеми, в том числе и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Что касается продвижения во власть наших героев и выпускников этих курсов (программы "Время героев" - ред.), то это весьма и весьма положительное явление, которое приветствуется всеми, консолидировано в нашем обществе и, конечно же, в том числе и президентом", - сказал Песков журналистам.
Россия будет работать над мирным урегулированием на Украине, заявил Песков