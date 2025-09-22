https://1prime.ru/20250922/peskov-862612628.html

Песков прокомментировал продвижение героев СВО в структурах власти России

Песков прокомментировал продвижение героев СВО в структурах власти России - 22.09.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал продвижение героев СВО в структурах власти России

Продвижение героев СВО в структурах власти России является положительным явлением, приветствуется всеми, в том числе и президентом РФ Владимиром Путиным,... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T13:00+0300

2025-09-22T13:00+0300

2025-09-22T13:00+0300

дмитрий песков

россия

общество

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_00d5e4c3b79332f9eac092aa8a4e3f4c.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Продвижение героев СВО в структурах власти России является положительным явлением, приветствуется всеми, в том числе и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Что касается продвижения во власть наших героев и выпускников этих курсов (программы "Время героев" - ред.), то это весьма и весьма положительное явление, которое приветствуется всеми, консолидировано в нашем обществе и, конечно же, в том числе и президентом", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250921/peskov-862584457.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, россия, общество , владимир путин