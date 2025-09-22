Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250922/peskov-862612996.html
В Кремле оценили уровень организации "Интервидения"
2025-09-22T13:00+0300
2025-09-22T13:00+0300
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862554802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fdb49dbe0c3b0f25987b572b7e862662.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. В Кремле отметили высочайший уровень организации музыкального международного конкурса "Интервидение", который состоялся на концертной площадке Live Арена 20 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно же, мы все отмечаем высочайший уровень организации, высочайший уровень логистической организации этого мероприятия, и, конечно, творческий уровень организации мероприятия, который просто блистателен. Здесь мы действительно умеем, когда нужно, и знаем, как это делается", - сказал Песков журналистам, комментируя прошедший конкурс. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко выступил в качестве члена жюри конкурса от РФ. РИА Новости выступило информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://1prime.ru/20250921/intervidenie-862592969.html
россия, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
13:00 22.09.2025
 
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. В Кремле отметили высочайший уровень организации музыкального международного конкурса "Интервидение", который состоялся на концертной площадке Live Арена 20 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно же, мы все отмечаем высочайший уровень организации, высочайший уровень логистической организации этого мероприятия, и, конечно, творческий уровень организации мероприятия, который просто блистателен. Здесь мы действительно умеем, когда нужно, и знаем, как это делается", - сказал Песков журналистам, комментируя прошедший конкурс.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко выступил в качестве члена жюри конкурса от РФ.
РИА Новости выступило информационным партнером конкурса "Интервидение".
РОССИЯ Дмитрий Песков Владимир Путин
 
 
