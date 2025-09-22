https://1prime.ru/20250922/peskov-862612996.html

В Кремле оценили уровень организации "Интервидения"

россия

дмитрий песков

владимир путин

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. В Кремле отметили высочайший уровень организации музыкального международного конкурса "Интервидение", который состоялся на концертной площадке Live Арена 20 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно же, мы все отмечаем высочайший уровень организации, высочайший уровень логистической организации этого мероприятия, и, конечно, творческий уровень организации мероприятия, который просто блистателен. Здесь мы действительно умеем, когда нужно, и знаем, как это делается", - сказал Песков журналистам, комментируя прошедший конкурс. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко выступил в качестве члена жюри конкурса от РФ. РИА Новости выступило информационным партнером конкурса "Интервидение".

