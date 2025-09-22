https://1prime.ru/20250922/peskov-862613126.html

Песков: палестино-израильский конфликт находится в самой острой фазе

Песков: палестино-израильский конфликт находится в самой острой фазе - 22.09.2025, ПРАЙМ

Песков: палестино-израильский конфликт находится в самой острой фазе

Палестино-израильский конфликт сегодня находится в своей самой острой и самой трагичной фазе, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T13:00+0300

2025-09-22T13:00+0300

2025-09-22T13:00+0300

политика

россия

палестина

израиль

общество

дмитрий песков

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Палестино-израильский конфликт сегодня находится в своей самой острой и самой трагичной фазе, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "(Палестино-израильский конфликт - ред.) сейчас переживает, пожалуй, самую острую фазу за всю свою историю. И самую трагичную", - сказал Песков журналистам. В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.

https://1prime.ru/20250921/peskov-862584457.html

палестина

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, палестина, израиль, общество , дмитрий песков, оон