Российские военные действуют в рамках международных правил, сообщил Песков

2025-09-22T13:03+0300

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российские военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе это касается полетов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наши военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе касающихся полетов", - сказал Песков журналистам. ​-0-

