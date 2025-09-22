Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские военные действуют в рамках международных правил, сообщил Песков - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/peskov-862613358.html
Российские военные действуют в рамках международных правил, сообщил Песков
Российские военные действуют в рамках международных правил, сообщил Песков - 22.09.2025, ПРАЙМ
Российские военные действуют в рамках международных правил, сообщил Песков
Российские военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе это касается полетов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T13:03+0300
2025-09-22T13:03+0300
россия
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858648245_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_d26ff864883ab2c3568c5e486a1517b0.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российские военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе это касается полетов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наши военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе касающихся полетов", - сказал Песков журналистам. ​-0-
https://1prime.ru/20250921/peskov-862585240.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858648245_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_20786c6349c6f4f16a9010482c674a8e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий песков
РОССИЯ, Дмитрий Песков
13:03 22.09.2025
 
Российские военные действуют в рамках международных правил, сообщил Песков

Песков: военные РФ действуют в рамках международных правил, это касается и полетов

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российские военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе это касается полетов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе касающихся полетов", - сказал Песков журналистам. ​-0-
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Путин ценит конструктивные отношения с Трампом, заявил Песков
Вчера, 14:13
 
РОССИЯДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала