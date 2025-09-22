https://1prime.ru/20250922/peskov-862613358.html
Российские военные действуют в рамках международных правил, сообщил Песков
россия
дмитрий песков
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российские военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе это касается полетов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наши военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе касающихся полетов", - сказал Песков журналистам. -0-
россия, дмитрий песков
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российские военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе это касается полетов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе касающихся полетов", - сказал Песков журналистам. -0-
