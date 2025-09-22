https://1prime.ru/20250922/pfizer-862618000.html

Pfizer купила разработчика препаратов для похудения Metsera

Pfizer купила разработчика препаратов для похудения Metsera - 22.09.2025, ПРАЙМ

Pfizer купила разработчика препаратов для похудения Metsera

Американская фармацевтическая Pfizer приобретает производителя препаратов для похудения Metsera примерно за 4,9 миллиарда долларов, говорится в совместном... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T14:41+0300

2025-09-22T14:41+0300

2025-09-22T14:41+0300

экономика

pfizer

сша

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/83392/76/833927610_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_9d8a3750e21e0baea26e922352a209da.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Американская фармацевтическая Pfizer приобретает производителя препаратов для похудения Metsera примерно за 4,9 миллиарда долларов, говорится в совместном релизе компаний. "Pfizer Inc. и Metsera, Inc. объявили сегодня о заключении окончательного соглашения, в соответствии с которым Pfizer приобретет Metsera, биофармацевтическую компанию,.. ускоряющую разработку лекарственных средств нового поколения для лечения ожирения и кардиометаболических заболеваний... Согласно условиям сделки, Pfizer приобретет все находящиеся в обращении обыкновенные акции Metsera по 47,5 доллара за акцию денежными средствами, что оценивает компанию приблизительно в 4,9 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. Обозначенная цена в 47,5 доллара на 40% выше к стоимости закрытия пятницы в 33,32 доллара, следует из данных торгов. Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку, уточняется в сообщении. Соглашение также предполагает непередаваемое условное право на стоимость акций (CVR) на дополнительные выплаты в размере до 22,5 доллара за акцию денежными средствами, которое привязано к определенным клиническим и регуляторным условиям - 5 долларов, 7 долларов и 10,5 доллара соответственно. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале текущего года после получения необходимых одобрений, уточняется в релизе. До открытия торгов понедельника акции Pfizer дорожают на 1,4%, Metsera - на 59,1%. Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году, и сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр - в Гротоне, штат Коннектикут. Metsera - биофармацевтическая компания, занимающаяся разработкой препаратов для лечения ожирения и метаболических заболеваний. Основана в 2022 году, штаб-квартира находится в Нью-Йорке.

https://1prime.ru/20250912/pfizer--862178963.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

pfizer, сша, бизнес