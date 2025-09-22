Pfizer купила разработчика препаратов для похудения Metsera

https://1prime.ru/20250922/pfizer-862618000.html
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Американская фармацевтическая Pfizer приобретает производителя препаратов для похудения Metsera примерно за 4,9 миллиарда долларов, говорится в совместном релизе компаний. "Pfizer Inc. и Metsera, Inc. объявили сегодня о заключении окончательного соглашения, в соответствии с которым Pfizer приобретет Metsera, биофармацевтическую компанию,.. ускоряющую разработку лекарственных средств нового поколения для лечения ожирения и кардиометаболических заболеваний... Согласно условиям сделки, Pfizer приобретет все находящиеся в обращении обыкновенные акции Metsera по 47,5 доллара за акцию денежными средствами, что оценивает компанию приблизительно в 4,9 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. Обозначенная цена в 47,5 доллара на 40% выше к стоимости закрытия пятницы в 33,32 доллара, следует из данных торгов. Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку, уточняется в сообщении. Соглашение также предполагает непередаваемое условное право на стоимость акций (CVR) на дополнительные выплаты в размере до 22,5 доллара за акцию денежными средствами, которое привязано к определенным клиническим и регуляторным условиям - 5 долларов, 7 долларов и 10,5 доллара соответственно. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале текущего года после получения необходимых одобрений, уточняется в релизе. До открытия торгов понедельника акции Pfizer дорожают на 1,4%, Metsera - на 59,1%. Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году, и сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр - в Гротоне, штат Коннектикут. Metsera - биофармацевтическая компания, занимающаяся разработкой препаратов для лечения ожирения и метаболических заболеваний. Основана в 2022 году, штаб-квартира находится в Нью-Йорке.
