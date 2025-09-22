В Подмосковье число самозанятых превысило миллион человек

https://1prime.ru/20250922/podmoskove-862608530.html
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Количество предпринимателей, работающих в статусе самозанятых на территории Подмосковья, превысило отметку в 1 миллион человек, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Подмосковье перешагнуло отметку в 1 миллион самозанятых. Только за лето было зарегистрировано 69,6 тысячи новых самозанятых", - написала Зиновьева в своем Telegram-канале. Зампред также отметила, что самозанятые региона являются активными участниками госзакупок. Так, за первое полугодие 2025 года госкомпании закупили у самозанятых товаров и услуг на сумму 674 миллиона рублей. По сравнению с первым полугодием 2024 года объем закупок вырос более чем в два раза.
