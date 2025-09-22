https://1prime.ru/20250922/podmoskove-862608530.html

В Подмосковье число самозанятых превысило миллион человек

В Подмосковье число самозанятых превысило миллион человек - 22.09.2025, ПРАЙМ

В Подмосковье число самозанятых превысило миллион человек

Количество предпринимателей, работающих в статусе самозанятых на территории Подмосковья, превысило отметку в 1 миллион человек, сообщила заместитель... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T11:03+0300

2025-09-22T11:03+0300

2025-09-22T11:03+0300

россия

общество

московская область

https://cdnn.1prime.ru/img/83340/49/833404912_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_8af7200b988d1f589ca0ff1de4ecfc14.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Количество предпринимателей, работающих в статусе самозанятых на территории Подмосковья, превысило отметку в 1 миллион человек, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Подмосковье перешагнуло отметку в 1 миллион самозанятых. Только за лето было зарегистрировано 69,6 тысячи новых самозанятых", - написала Зиновьева в своем Telegram-канале. Зампред также отметила, что самозанятые региона являются активными участниками госзакупок. Так, за первое полугодие 2025 года госкомпании закупили у самозанятых товаров и услуг на сумму 674 миллиона рублей. По сравнению с первым полугодием 2024 года объем закупок вырос более чем в два раза.

https://1prime.ru/20250909/moskva-861995207.html

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , московская область