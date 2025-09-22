Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Подмосковье число самозанятых превысило миллион человек - 22.09.2025
В Подмосковье число самозанятых превысило миллион человек
В Подмосковье число самозанятых превысило миллион человек - 22.09.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье число самозанятых превысило миллион человек
Количество предпринимателей, работающих в статусе самозанятых на территории Подмосковья, превысило отметку в 1 миллион человек, сообщила заместитель... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T11:03+0300
2025-09-22T11:03+0300
россия
общество
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/83340/49/833404912_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_8af7200b988d1f589ca0ff1de4ecfc14.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Количество предпринимателей, работающих в статусе самозанятых на территории Подмосковья, превысило отметку в 1 миллион человек, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Подмосковье перешагнуло отметку в 1 миллион самозанятых. Только за лето было зарегистрировано 69,6 тысячи новых самозанятых", - написала Зиновьева в своем Telegram-канале. Зампред также отметила, что самозанятые региона являются активными участниками госзакупок. Так, за первое полугодие 2025 года госкомпании закупили у самозанятых товаров и услуг на сумму 674 миллиона рублей. По сравнению с первым полугодием 2024 года объем закупок вырос более чем в два раза.
https://1prime.ru/20250909/moskva-861995207.html
московская область
россия, общество , московская область
РОССИЯ, Общество , Московская область
11:03 22.09.2025
 
В Подмосковье число самозанятых превысило миллион человек

Зиновьева: число самозанятых в Подмосковье превысило миллион человек

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Дистанционная работа - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Дистанционная работа. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Количество предпринимателей, работающих в статусе самозанятых на территории Подмосковья, превысило отметку в 1 миллион человек, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Подмосковье перешагнуло отметку в 1 миллион самозанятых. Только за лето было зарегистрировано 69,6 тысячи новых самозанятых", - написала Зиновьева в своем Telegram-канале.
Зампред также отметила, что самозанятые региона являются активными участниками госзакупок. Так, за первое полугодие 2025 года госкомпании закупили у самозанятых товаров и услуг на сумму 674 миллиона рублей. По сравнению с первым полугодием 2024 года объем закупок вырос более чем в два раза.
РОССИЯ Общество Московская область
 
 
Чаты
Заголовок открываемого материала