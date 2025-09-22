https://1prime.ru/20250922/polsha-862640537.html

Сикорский выступил с дерзкой угрозой в адрес России

Сикорский выступил с дерзкой угрозой в адрес России - 22.09.2025, ПРАЙМ

Сикорский выступил с дерзкой угрозой в адрес России

Польша готова сбивать российские самолеты, если они окажутся в ее воздушном пространстве, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на заседании... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T22:19+0300

2025-09-22T22:19+0300

2025-09-22T22:19+0300

россия

польша

москва

украина

радослав сикорский

дональд туск

анджей дуда

оон

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:130:1499:973_1920x0_80_0_0_34139e08b0ca7d6b772517764a8047e9.jpg

МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Польша готова сбивать российские самолеты, если они окажутся в ее воздушном пространстве, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на заседании Совета безопасности ООН. Трансляция заседания велась на сайте организации."У меня к российскому правительству только одна просьба: если еще одна ракета или воздушное судно пересекут наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будут сбиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться", — сказал он.Сикорский назвал свое заявление предупреждением.На заседании обсуждался инцидент с предполагаемыми российскими беспилотниками в небе над Польшей.Инцидент с БПЛАВ среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны были сбиты дроны, представлявшие угрозу. По его словам, воздушное пространство пересекли 19 летательных аппаратов, и в случившемся он безосновательно обвинил Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не предъявили доказательства российского происхождения сбитых дронов.Как сообщили в Минобороны, в ночь на 10 сентября российские войска нанесли массированный удар по украинским военным объектам, но цель поражения на территории Польши не планировалась. Тем не менее, российская сторона выразила готовность обсудить эту тему с польскими коллегами.Варшава уже не раз обвиняла Москву в нарушении воздушного пространства без предоставления доказательств. В конце 2022 года в Польше у границы с Украиной упали снаряды, в результате чего погибли два человека. Сначала местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства, но позже тогдашний президент Анджей Дуда признал, что они, вероятно, принадлежали украинской стороне. Эксперты отметили, что на фотографиях с места инцидента изображены обломки снаряда украинского комплекса С-300.

https://1prime.ru/20250919/mid--862499464.html

https://1prime.ru/20250919/smi-862496369.html

польша

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, польша, москва, украина, радослав сикорский, дональд туск, анджей дуда, оон, нато