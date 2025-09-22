Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сикорский выступил с дерзкой угрозой в адрес России - 22.09.2025
https://1prime.ru/20250922/polsha-862640537.html
Сикорский выступил с дерзкой угрозой в адрес России
Сикорский выступил с дерзкой угрозой в адрес России - 22.09.2025, ПРАЙМ
Сикорский выступил с дерзкой угрозой в адрес России
Польша готова сбивать российские самолеты, если они окажутся в ее воздушном пространстве, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на заседании... | 22.09.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:130:1499:973_1920x0_80_0_0_34139e08b0ca7d6b772517764a8047e9.jpg
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Польша готова сбивать российские самолеты, если они окажутся в ее воздушном пространстве, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на заседании Совета безопасности ООН. Трансляция заседания велась на сайте организации."У меня к российскому правительству только одна просьба: если еще одна ракета или воздушное судно пересекут наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будут сбиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться", — сказал он.Сикорский назвал свое заявление предупреждением.На заседании обсуждался инцидент с предполагаемыми российскими беспилотниками в небе над Польшей.Инцидент с БПЛАВ среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны были сбиты дроны, представлявшие угрозу. По его словам, воздушное пространство пересекли 19 летательных аппаратов, и в случившемся он безосновательно обвинил Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не предъявили доказательства российского происхождения сбитых дронов.Как сообщили в Минобороны, в ночь на 10 сентября российские войска нанесли массированный удар по украинским военным объектам, но цель поражения на территории Польши не планировалась. Тем не менее, российская сторона выразила готовность обсудить эту тему с польскими коллегами.Варшава уже не раз обвиняла Москву в нарушении воздушного пространства без предоставления доказательств. В конце 2022 года в Польше у границы с Украиной упали снаряды, в результате чего погибли два человека. Сначала местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства, но позже тогдашний президент Анджей Дуда признал, что они, вероятно, принадлежали украинской стороне. Эксперты отметили, что на фотографиях с места инцидента изображены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
22:19 22.09.2025
 
Сикорский выступил с дерзкой угрозой в адрес России

Сикорский пригрозил сбивать российские самолеты в воздушном пространстве Польши

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Польша готова сбивать российские самолеты, если они окажутся в ее воздушном пространстве, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на заседании Совета безопасности ООН. Трансляция заседания велась на сайте организации.
"У меня к российскому правительству только одна просьба: если еще одна ракета или воздушное судно пересекут наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будут сбиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться", — сказал он.
Сикорский назвал свое заявление предупреждением.
На заседании обсуждался инцидент с предполагаемыми российскими беспилотниками в небе над Польшей.

Инцидент с БПЛА

В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны были сбиты дроны, представлявшие угрозу. По его словам, воздушное пространство пересекли 19 летательных аппаратов, и в случившемся он безосновательно обвинил Москву.
Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не предъявили доказательства российского происхождения сбитых дронов.
Как сообщили в Минобороны, в ночь на 10 сентября российские войска нанесли массированный удар по украинским военным объектам, но цель поражения на территории Польши не планировалась. Тем не менее, российская сторона выразила готовность обсудить эту тему с польскими коллегами.
Варшава уже не раз обвиняла Москву в нарушении воздушного пространства без предоставления доказательств. В конце 2022 года в Польше у границы с Украиной упали снаряды, в результате чего погибли два человека. Сначала местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства, но позже тогдашний президент Анджей Дуда признал, что они, вероятно, принадлежали украинской стороне. Эксперты отметили, что на фотографиях с места инцидента изображены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
Заголовок открываемого материала