https://1prime.ru/20250922/poshliny-862638294.html

Аргентина временно отменила пошлины на экспорт говядины и мяса птицы

Аргентина временно отменила пошлины на экспорт говядины и мяса птицы - 22.09.2025, ПРАЙМ

Аргентина временно отменила пошлины на экспорт говядины и мяса птицы

Власти Аргентины вслед за отменой пошлин на экспорт зерновых отменили удержания и для говядины и мяса птицы до 31 октября, сообщил представитель президента... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T21:32+0300

2025-09-22T21:32+0300

2025-09-22T21:32+0300

мировая экономика

аргентина

центральные банки

мвф

сельское хозяйство

https://cdnn.1prime.ru/img/76580/43/765804374_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_45891a9ae7cb12d02d643a73b3ead64d.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен - ПРАЙМ. Власти Аргентины вслед за отменой пошлин на экспорт зерновых отменили удержания и для говядины и мяса птицы до 31 октября, сообщил представитель президента Мануэль Адорни. "Правительство решило, что до 31 октября 2025 года также не будет никаких удержаний при экспорте птицы и говядины", - написал он в соцсети X. Ранее в понедельник власти Аргентины до конца октября отменили все удержания при экспорте зерновых. В последние дни из-за резкого ослабления песо Центральный банк был вынужден продать более 1 миллиарда долларов из резервов для стабилизации курса. Это, в свою очередь, вызвало опасение у экспертов в отношении возможности Аргентины осуществить платежи по долгу перед МВФ и другими кредиторами.

https://1prime.ru/20250922/argentina-862617743.html

аргентина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, аргентина, центральные банки, мвф, сельское хозяйство