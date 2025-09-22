Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аргентина временно отменила пошлины на экспорт говядины и мяса птицы - 22.09.2025
https://1prime.ru/20250922/poshliny-862638294.html
Аргентина временно отменила пошлины на экспорт говядины и мяса птицы
Аргентина временно отменила пошлины на экспорт говядины и мяса птицы
2025-09-22T21:32+0300
2025-09-22T21:32+0300
мировая экономика
аргентина
центральные банки
мвф
сельское хозяйство
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен - ПРАЙМ. Власти Аргентины вслед за отменой пошлин на экспорт зерновых отменили удержания и для говядины и мяса птицы до 31 октября, сообщил представитель президента Мануэль Адорни. "Правительство решило, что до 31 октября 2025 года также не будет никаких удержаний при экспорте птицы и говядины", - написал он в соцсети X. Ранее в понедельник власти Аргентины до конца октября отменили все удержания при экспорте зерновых. В последние дни из-за резкого ослабления песо Центральный банк был вынужден продать более 1 миллиарда долларов из резервов для стабилизации курса. Это, в свою очередь, вызвало опасение у экспертов в отношении возможности Аргентины осуществить платежи по долгу перед МВФ и другими кредиторами.
аргентина
мировая экономика, аргентина, центральные банки, мвф, сельское хозяйство
Мировая экономика, АРГЕНТИНА, центральные банки, МВФ, Сельское хозяйство
21:32 22.09.2025
 
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен - ПРАЙМ. Власти Аргентины вслед за отменой пошлин на экспорт зерновых отменили удержания и для говядины и мяса птицы до 31 октября, сообщил представитель президента Мануэль Адорни.
"Правительство решило, что до 31 октября 2025 года также не будет никаких удержаний при экспорте птицы и говядины", - написал он в соцсети X.
Ранее в понедельник власти Аргентины до конца октября отменили все удержания при экспорте зерновых.
В последние дни из-за резкого ослабления песо Центральный банк был вынужден продать более 1 миллиарда долларов из резервов для стабилизации курса. Это, в свою очередь, вызвало опасение у экспертов в отношении возможности Аргентины осуществить платежи по долгу перед МВФ и другими кредиторами.
Мировая экономикаАРГЕНТИНАцентральные банкиМВФСельское хозяйство
 
 
