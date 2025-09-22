На дорогах между регионами могут появиться посты досмотра товаров

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Стационарные посты досмотра товаров, подлежащих ветеринарному контролю, могут появиться на дорогах между регионами России, где введен карантин по заразным болезням животных, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Одно из предложений кабмина – "рекомендовать обеспечить возможность функционирования стационарных постов досмотра товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), на дорогах общего пользования, ведущих из сопредельных субъектов Российской Федерации, на территориях которых введены ограничительные мероприятия (карантин) по заразным болезням животных". Как обозначено в документе, эта мера должна быть реализована до 31 марта 2026 года, а затем – постоянно. Ответственными исполнителями указаны региональные правительства, а также территориальные органы Россельхознадзора и МВД. Также дана рекомендация не только обеспечить учет объектов уничтожения биологических отходов, в том числе скотомогильников, но и актуализировать сведения о них в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии. Кроме того, рекомендовано обеспечить ликвидацию скотомогильников при завершении их эксплуатации, за исключением тех скотомогильников, которые содержат зараженные возбудителем сибирской язвы биологические отходы. Правительство также дает рекомендации обеспечить в регионах возможность убоя больных животных и актуализировать региональные программы по предотвращению заноса, распространения и ликвидации заразных болезней животных.
03:01 22.09.2025
 
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Стационарные посты досмотра товаров, подлежащих ветеринарному контролю, могут появиться на дорогах между регионами России, где введен карантин по заразным болезням животных, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Одно из предложений кабмина – "рекомендовать обеспечить возможность функционирования стационарных постов досмотра товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), на дорогах общего пользования, ведущих из сопредельных субъектов Российской Федерации, на территориях которых введены ограничительные мероприятия (карантин) по заразным болезням животных".
Как обозначено в документе, эта мера должна быть реализована до 31 марта 2026 года, а затем – постоянно. Ответственными исполнителями указаны региональные правительства, а также территориальные органы Россельхознадзора и МВД.
Также дана рекомендация не только обеспечить учет объектов уничтожения биологических отходов, в том числе скотомогильников, но и актуализировать сведения о них в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии.
Кроме того, рекомендовано обеспечить ликвидацию скотомогильников при завершении их эксплуатации, за исключением тех скотомогильников, которые содержат зараженные возбудителем сибирской язвы биологические отходы.
Правительство также дает рекомендации обеспечить в регионах возможность убоя больных животных и актуализировать региональные программы по предотвращению заноса, распространения и ликвидации заразных болезней животных.
 
Заголовок открываемого материала