Правительство поддержало законопроект о лишении уклонистов гражданства
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Правительство поддержало законопроект о лишении уклонистов от воинского учета приобретенного гражданства РФ, сообщил РИА Новости источник в кабмине.
"Поддержал", - сообщил собеседник агентства.
В июле в Госдуму был внесен законопроект о механизме лишения приобретенного гражданства РФ за уклонение от воинского учета.
Документом предлагается забирать выданный паспорт у тех, кто уклонился от воинского учета "без уважительной причины". Военкомат должен уведомить МВД об уклонистах в течение пяти дней. -0-
