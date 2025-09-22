https://1prime.ru/20250922/pravitelstvo-862603803.html

Правительство поддержало законопроект о лишении уклонистов гражданства

общество

россия

госдума

мвд

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Правительство поддержало законопроект о лишении уклонистов от воинского учета приобретенного гражданства РФ, сообщил РИА Новости источник в кабмине. "Поддержал", - сообщил собеседник агентства. В июле в Госдуму был внесен законопроект о механизме лишения приобретенного гражданства РФ за уклонение от воинского учета. Документом предлагается забирать выданный паспорт у тех, кто уклонился от воинского учета "без уважительной причины". Военкомат должен уведомить МВД об уклонистах в течение пяти дней. -0-

общество , россия, госдума, мвд