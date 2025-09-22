Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.09.2025
Осенний призыв в российскую армию начнется 1 октября
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Осенний призыв на срочную военную службу в России начнётся 1 октября, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Первого октября начинается осенний призыв, и сегодня мы проводим брифинг, посвященный его началу. Хочу напомнить, что призывные кампании 2025 года проходят в год 80-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Год, который президентом Российской Федерации объявлен годом защитника Отечества", - сказал Цимлянский на брифинге по итогам проведения весеннего призыва и особенностях комплектования ВС РФ и других войск осенью 2025 года.
13:06 22.09.2025
 
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Осенний призыв на срочную военную службу в России начнётся 1 октября, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
"Первого октября начинается осенний призыв, и сегодня мы проводим брифинг, посвященный его началу. Хочу напомнить, что призывные кампании 2025 года проходят в год 80-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Год, который президентом Российской Федерации объявлен годом защитника Отечества", - сказал Цимлянский на брифинге по итогам проведения весеннего призыва и особенностях комплектования ВС РФ и других войск осенью 2025 года.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Комитет ГД одобрил проект о призыве на службу в течение календарного года
17 сентября, 12:16
 
