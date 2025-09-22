https://1prime.ru/20250922/prizyv-862613708.html

Осенний призыв в российскую армию начнется 1 октября

Осенний призыв в российскую армию начнется 1 октября - 22.09.2025, ПРАЙМ

Осенний призыв в российскую армию начнется 1 октября

22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Осенний призыв на срочную военную службу в России начнётся 1 октября, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Первого октября начинается осенний призыв, и сегодня мы проводим брифинг, посвященный его началу. Хочу напомнить, что призывные кампании 2025 года проходят в год 80-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Год, который президентом Российской Федерации объявлен годом защитника Отечества", - сказал Цимлянский на брифинге по итогам проведения весеннего призыва и особенностях комплектования ВС РФ и других войск осенью 2025 года.

