Осенний призыв 2025 года не связан с СВО, заявили в Генштабе ВС России
Осенний призыв 2025 года не связан с СВО, заявили в Генштабе ВС России - 22.09.2025, ПРАЙМ
Осенний призыв 2025 года не связан с СВО, заявили в Генштабе ВС России
Мероприятия осеннего призыва в российскую армию в 2025 году, как и ранее, идут в плановом порядке и не связаны с проведением спецоперации, сообщил заместитель... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T13:08+0300
2025-09-22T13:08+0300
2025-09-22T13:08+0300
россия
вс рф
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Мероприятия осеннего призыва в российскую армию в 2025 году, как и ранее, идут в плановом порядке и не связаны с проведением спецоперации, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Мероприятия осеннего 2025 года призыва, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции", - сказал Цимлянский на брифинге.
россия, вс рф
Осенний призыв 2025 года не связан с СВО, заявили в Генштабе ВС России
Цимлянский: осенний призыв 2025 года идет в плановом порядке и не связан с СВО
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Мероприятия осеннего призыва в российскую армию в 2025 году, как и ранее, идут в плановом порядке и не связаны с проведением спецоперации, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
"Мероприятия осеннего 2025 года призыва, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции", - сказал Цимлянский на брифинге.
