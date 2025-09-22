Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Осенний призыв 2025 года не связан с СВО, заявили в Генштабе ВС России - 22.09.2025
Осенний призыв 2025 года не связан с СВО, заявили в Генштабе ВС России
2025-09-22T13:08+0300
2025-09-22T13:08+0300
россия
вс рф
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Мероприятия осеннего призыва в российскую армию в 2025 году, как и ранее, идут в плановом порядке и не связаны с проведением спецоперации, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Мероприятия осеннего 2025 года призыва, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции", - сказал Цимлянский на брифинге.
2025
россия, вс рф
РОССИЯ, ВС РФ
13:08 22.09.2025
 
© Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОтправка призывников на службу в ВС РФ
Отправка призывников на службу в ВС РФ
Отправка призывников на службу в ВС РФ. Архивное фото
© Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Мероприятия осеннего призыва в российскую армию в 2025 году, как и ранее, идут в плановом порядке и не связаны с проведением спецоперации, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
"Мероприятия осеннего 2025 года призыва, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции", - сказал Цимлянский на брифинге.
Работа призывной комиссии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Осенний призыв в российскую армию начнется 1 октября
13:06
 
РОССИЯВС РФ
 
 
