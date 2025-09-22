https://1prime.ru/20250922/prizyv-862613941.html

Осенний призыв 2025 года не связан с СВО, заявили в Генштабе ВС России

2025-09-22T13:08+0300

россия

вс рф

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Мероприятия осеннего призыва в российскую армию в 2025 году, как и ранее, идут в плановом порядке и не связаны с проведением спецоперации, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Мероприятия осеннего 2025 года призыва, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции", - сказал Цимлянский на брифинге.

