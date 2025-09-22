Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил вклад президента Туркмении в развитие партнерства - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250922/putin-862598908.html
Путин отметил вклад президента Туркмении в развитие партнерства
Путин отметил вклад президента Туркмении в развитие партнерства - 22.09.2025, ПРАЙМ
Путин отметил вклад президента Туркмении в развитие партнерства
Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову с днем рождения отметил его вклад в развитие партнерства двух стран, | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T05:37+0300
2025-09-22T05:37+0300
экономика
россия
мировая экономика
туркмения
центральная азия
владимир путин
сердар бердымухамедов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862598908.jpg?1758508669
АШХАБАД, 22 сен – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову с днем рождения отметил его вклад в развитие партнерства двух стран, сообщает в понедельник официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "Отношения между Россией и Туркменистаном носят характер углубленного стратегического партнерства, и вы лично вносите большой вклад в их развитие. Мы, несомненно, продолжим активную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", – цитирует газета послание российского лидера. Путин пожелал главе Туркмении крепкого здоровья, счастья и новых успехов в государственной деятельности. Бердымухамедов в понедельник празднует 44-летие.
туркмения
центральная азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, туркмения, центральная азия, владимир путин, сердар бердымухамедов
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРКМЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Владимир Путин, Сердар Бердымухамедов
05:37 22.09.2025
 
Путин отметил вклад президента Туркмении в развитие партнерства

Путин поздравил президента Туркмении Бердымухамедова с днем рождения

Читать Прайм в
Дзен Telegram
АШХАБАД, 22 сен – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову с днем рождения отметил его вклад в развитие партнерства двух стран, сообщает в понедельник официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
"Отношения между Россией и Туркменистаном носят характер углубленного стратегического партнерства, и вы лично вносите большой вклад в их развитие. Мы, несомненно, продолжим активную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", – цитирует газета послание российского лидера.
Путин пожелал главе Туркмении крепкого здоровья, счастья и новых успехов в государственной деятельности.
Бердымухамедов в понедельник празднует 44-летие.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаТУРКМЕНИЯЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯВладимир ПутинСердар Бердымухамедов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала