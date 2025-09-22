https://1prime.ru/20250922/putin-862598908.html

Путин отметил вклад президента Туркмении в развитие партнерства

Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову с днем рождения отметил его вклад в развитие партнерства двух стран, | 22.09.2025, ПРАЙМ

АШХАБАД, 22 сен – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову с днем рождения отметил его вклад в развитие партнерства двух стран, сообщает в понедельник официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "Отношения между Россией и Туркменистаном носят характер углубленного стратегического партнерства, и вы лично вносите большой вклад в их развитие. Мы, несомненно, продолжим активную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", – цитирует газета послание российского лидера. Путин пожелал главе Туркмении крепкого здоровья, счастья и новых успехов в государственной деятельности. Бердымухамедов в понедельник празднует 44-летие.

