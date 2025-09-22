https://1prime.ru/20250922/putin-862604007.html
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, отметив их бережное отношение к истории своего народа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю вас с праздником Рош ха-Шана. Бережное отношение к истории своего народа, следование древним традициям сегодня служат духовной опорой для российских евреев, которые вносят важный вклад в развитие страны, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что праздник, знаменуя начало нового года в иудейском календаре, призывает верующих к покаянию, обращает к милосердию и состраданию, символизирует приверженность высоким нравственным идеалам, лежащим в основе всех традиционных религий. Российский лидер пожелал здоровья, успехов и всего самого доброго.
