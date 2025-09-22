Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о развитии связей со странами-соседями по АТР - 22.09.2025
Путин рассказал о развитии связей со странами-соседями по АТР
Путин рассказал о развитии связей со странами-соседями по АТР - 22.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о развитии связей со странами-соседями по АТР
Россия уделяет приоритетное внимание развитию многоплановых партнёрских связей со своими соседями по Азиатско-Тихоокеанскому региону, заявил президент России... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T10:28+0300
2025-09-22T10:28+0300
политика
россия
азиатско-тихоокеанский регион
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861795217_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_7f4b2fe5fcb7e9d7be8a2a6f1c949e34.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия уделяет приоритетное внимание развитию многоплановых партнёрских связей со своими соседями по Азиатско-Тихоокеанскому региону, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам XIII Международного юридического форума стран АТР. "Россия уделяет приоритетное внимание развитию многоплановых партнёрских связей со своими соседями по АТР - как на двусторонней основе, так и в рамках различных многосторонних объединений. В этом контексте расширение диалога между высшими судебными инстанциями государств этого важнейшего региона представляется весьма актуальным", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент рассчитывает, что участники проведут содержательные дискуссии, а выдвинутые предложения и инициативы послужат совершенствованию национальных правовых систем и расширению конструктивных, взаимовыгодных связей между странами АТР. "Участникам Форума - судьям, юристам, учёным-правоведам, экспертам - предстоит обменяться накопленным опытом, обсудить ключевые вопросы правового регулирования и судебной практики. В нынешнем году в центре вашего внимания – защита прав и законных интересов субъектов международной экономической деятельности. Исходим из того, что эффективное обеспечение прав предпринимателей и инвесторов, справедливое решение налоговых и таможенных споров, действенная охрана интеллектуальной собственности являются непременными условиями для продвижения международного сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, научно-технологической и многих других сферах", - добавляется в телеграмме.
азиатско-тихоокеанский регион
россия, азиатско-тихоокеанский регион, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Владимир Путин
10:28 22.09.2025
 
Путин рассказал о развитии связей со странами-соседями по АТР

Путин: РФ уделяет приоритетное внимание развитию партнерских связей с соседями по АТР

Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия уделяет приоритетное внимание развитию многоплановых партнёрских связей со своими соседями по Азиатско-Тихоокеанскому региону, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам XIII Международного юридического форума стран АТР.
"Россия уделяет приоритетное внимание развитию многоплановых партнёрских связей со своими соседями по АТР - как на двусторонней основе, так и в рамках различных многосторонних объединений. В этом контексте расширение диалога между высшими судебными инстанциями государств этого важнейшего региона представляется весьма актуальным", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент рассчитывает, что участники проведут содержательные дискуссии, а выдвинутые предложения и инициативы послужат совершенствованию национальных правовых систем и расширению конструктивных, взаимовыгодных связей между странами АТР.
"Участникам Форума - судьям, юристам, учёным-правоведам, экспертам - предстоит обменяться накопленным опытом, обсудить ключевые вопросы правового регулирования и судебной практики. В нынешнем году в центре вашего внимания – защита прав и законных интересов субъектов международной экономической деятельности. Исходим из того, что эффективное обеспечение прав предпринимателей и инвесторов, справедливое решение налоговых и таможенных споров, действенная охрана интеллектуальной собственности являются непременными условиями для продвижения международного сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, научно-технологической и многих других сферах", - добавляется в телеграмме.
Путин оценил передвижной штаб с антидроновой защитой
