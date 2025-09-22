Эксперт в США рассказал, как можно расширить усилия по разоружению

https://1prime.ru/20250922/razoruzhenie-862624114.html

ВАШИНГТОН, 22 сен - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могли бы вместе призвать Китай, Францию и Великобританию сообщить об общем объеме их ядерных арсеналов, чтобы расширить усилия по разоружению, заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл. В понедельник Путин заявил о том, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. "Чтобы расширить усилия по разоружению, Путин и Трамп могли бы призвать Китай, Францию ​​и Великобританию сообщить об общем количестве имеющихся у них запасов ядерного оружия и заморозить их при условии, что Россия и США проведут более глубокие и поддающиеся проверке сокращения своих гораздо более крупных арсеналов", - сообщил он агентству.

