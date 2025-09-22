Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт в США рассказал, как можно расширить усилия по разоружению - 22.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт в США рассказал, как можно расширить усилия по разоружению
Эксперт в США рассказал, как можно расширить усилия по разоружению - 22.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт в США рассказал, как можно расширить усилия по разоружению
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могли бы вместе призвать Китай, Францию и Великобританию сообщить об общем объеме их ядерных... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T16:45+0300
2025-09-22T16:45+0300
ВАШИНГТОН, 22 сен - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могли бы вместе призвать Китай, Францию и Великобританию сообщить об общем объеме их ядерных арсеналов, чтобы расширить усилия по разоружению, заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл. В понедельник Путин заявил о том, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. "Чтобы расширить усилия по разоружению, Путин и Трамп могли бы призвать Китай, Францию ​​и Великобританию сообщить об общем количестве имеющихся у них запасов ядерного оружия и заморозить их при условии, что Россия и США проведут более глубокие и поддающиеся проверке сокращения своих гораздо более крупных арсеналов", - сообщил он агентству.
мировая экономика, сша, китай, франция, владимир путин, дональд трамп
Энергетика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, Владимир Путин, Дональд Трамп
16:45 22.09.2025
 
Эксперт в США рассказал, как можно расширить усилия по разоружению

Кимбалл: РФ и США могли бы призвать другие страны сообщить о своих арсеналах ЯО

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 22 сен - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могли бы вместе призвать Китай, Францию и Великобританию сообщить об общем объеме их ядерных арсеналов, чтобы расширить усилия по разоружению, заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
В понедельник Путин заявил о том, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
"Чтобы расширить усилия по разоружению, Путин и Трамп могли бы призвать Китай, Францию ​​и Великобританию сообщить об общем количестве имеющихся у них запасов ядерного оружия и заморозить их при условии, что Россия и США проведут более глубокие и поддающиеся проверке сокращения своих гораздо более крупных арсеналов", - сообщил он агентству.
В США посоветовали Трампу ответить взаимностью на заявление Путина по ДСНВ
