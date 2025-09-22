https://1prime.ru/20250922/rosh-a-shan-862642168.html

Три тонны яблок завезли к еврейскому Новому году в "Жуковку"

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Три тонны яблок использовали в Еврейском религиозно-культурном центре "Жуковка" для оформления пространства к празднованию Рош-а-Шана, сказано в сообщении, распространенном культурным центром. Празднование Рош-а-Шана - Нового года по еврейскому календарю - начнется в этом году вечером 22 сентября и продлится до вечера 24 сентября. Еврейский религиозно-культурном центр (ЕРКЦ) "Жуковка" относится к Федерации еврейских общин России (ФЕОР), он расположен в подмосковной деревне Жуковка, что по Рублево-Успенскому шоссе. "Кошерный ресторан в ЕРКЦ Жуковка к празднику Рош-а-Шана оформил банкетный зал 3 тоннами свежих яблок и установил новый рекорд России. Команда декораторов и дизайнеров создала из яблок гирлянды, композиции на столах, центральные инсталляции и панно", - сказано в сообщении. Организаторы напомнили, что яблоки считаются одним из главных атрибутов Рош-а-Шана, они символизируют "надежду на сладкий, благополучный и изобильный год". Помимо яблок символами праздника являются мед, финики, гранат и морковь. "Авторы идеи следуют экологичному подходу: все элементы декора состоят исключительно из свежих яблок разных сортов и после праздника будут отправлены на переработку", - заключили в еврейском центре.

