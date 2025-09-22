Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия увеличила импорт мороженого из Южной Кореи на треть - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250922/rossija-862598233.html
Россия увеличила импорт мороженого из Южной Кореи на треть
Россия увеличила импорт мороженого из Южной Кореи на треть - 22.09.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила импорт мороженого из Южной Кореи на треть
Россия в текущем году увеличила импорт мороженого из Южной Кореи сразу на треть, что стало рекордным ростом с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T04:16+0300
2025-09-22T04:16+0300
экономика
бизнес
россия
южная корея
сша
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862598233.jpg?1758503784
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия в текущем году увеличила импорт мороженого из Южной Кореи сразу на треть, что стало рекордным ростом с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской таможни. Так, спрос России на мороженое из Южной Кореи растет двузначными темпами последние восемь лет: если еще в январе-августе 2017 года импорт составлял всего 173 тонны, то в этом году он уже в десять раз больше - 1,7 тысячи тонн. В текущем году ввоз южнокорейского замороженного десерта вырос на треть, что стало максимальным значением с 2021 года. Такой взрывной рост спроса вывел Россию в число основных потребителей мороженого из Южной Кореи: по итогам восьми месяцев текущего года страна была шестой. Больше закупали США (9,1 тысячи тонн), Китай (2,4 тысячи), Канада (2,1 тысячи), Филиппины (2 тысячи) и Вьетнам (1,73 тысячи).  
южная корея
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, южная корея, сша, китай
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, КИТАЙ
04:16 22.09.2025
 
Россия увеличила импорт мороженого из Южной Кореи на треть

Россия увеличила импорт мороженого из Южной Кореи на треть

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия в текущем году увеличила импорт мороженого из Южной Кореи сразу на треть, что стало рекордным ростом с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской таможни.
Так, спрос России на мороженое из Южной Кореи растет двузначными темпами последние восемь лет: если еще в январе-августе 2017 года импорт составлял всего 173 тонны, то в этом году он уже в десять раз больше - 1,7 тысячи тонн.
В текущем году ввоз южнокорейского замороженного десерта вырос на треть, что стало максимальным значением с 2021 года.
Такой взрывной рост спроса вывел Россию в число основных потребителей мороженого из Южной Кореи: по итогам восьми месяцев текущего года страна была шестой. Больше закупали США (9,1 тысячи тонн), Китай (2,4 тысячи), Канада (2,1 тысячи), Филиппины (2 тысячи) и Вьетнам (1,73 тысячи).
 
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯЮЖНАЯ КОРЕЯСШАКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала