Россия увеличила импорт мороженого из Южной Кореи на треть

Россия увеличила импорт мороженого из Южной Кореи на треть

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия в текущем году увеличила импорт мороженого из Южной Кореи сразу на треть, что стало рекордным ростом с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской таможни. Так, спрос России на мороженое из Южной Кореи растет двузначными темпами последние восемь лет: если еще в январе-августе 2017 года импорт составлял всего 173 тонны, то в этом году он уже в десять раз больше - 1,7 тысячи тонн. В текущем году ввоз южнокорейского замороженного десерта вырос на треть, что стало максимальным значением с 2021 года. Такой взрывной рост спроса вывел Россию в число основных потребителей мороженого из Южной Кореи: по итогам восьми месяцев текущего года страна была шестой. Больше закупали США (9,1 тысячи тонн), Китай (2,4 тысячи), Канада (2,1 тысячи), Филиппины (2 тысячи) и Вьетнам (1,73 тысячи).

