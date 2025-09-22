https://1prime.ru/20250922/rossija-862598233.html
Россия увеличила импорт мороженого из Южной Кореи на треть
Россия увеличила импорт мороженого из Южной Кореи на треть - 22.09.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила импорт мороженого из Южной Кореи на треть
Россия в текущем году увеличила импорт мороженого из Южной Кореи сразу на треть, что стало рекордным ростом с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T04:16+0300
2025-09-22T04:16+0300
2025-09-22T04:16+0300
экономика
бизнес
россия
южная корея
сша
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862598233.jpg?1758503784
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия в текущем году увеличила импорт мороженого из Южной Кореи сразу на треть, что стало рекордным ростом с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской таможни.
Так, спрос России на мороженое из Южной Кореи растет двузначными темпами последние восемь лет: если еще в январе-августе 2017 года импорт составлял всего 173 тонны, то в этом году он уже в десять раз больше - 1,7 тысячи тонн.
В текущем году ввоз южнокорейского замороженного десерта вырос на треть, что стало максимальным значением с 2021 года.
Такой взрывной рост спроса вывел Россию в число основных потребителей мороженого из Южной Кореи: по итогам восьми месяцев текущего года страна была шестой. Больше закупали США (9,1 тысячи тонн), Китай (2,4 тысячи), Канада (2,1 тысячи), Филиппины (2 тысячи) и Вьетнам (1,73 тысячи).
южная корея
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, южная корея, сша, китай
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, КИТАЙ
Россия увеличила импорт мороженого из Южной Кореи на треть
Россия увеличила импорт мороженого из Южной Кореи на треть
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия в текущем году увеличила импорт мороженого из Южной Кореи сразу на треть, что стало рекордным ростом с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской таможни.
Так, спрос России на мороженое из Южной Кореи растет двузначными темпами последние восемь лет: если еще в январе-августе 2017 года импорт составлял всего 173 тонны, то в этом году он уже в десять раз больше - 1,7 тысячи тонн.
В текущем году ввоз южнокорейского замороженного десерта вырос на треть, что стало максимальным значением с 2021 года.
Такой взрывной рост спроса вывел Россию в число основных потребителей мороженого из Южной Кореи: по итогам восьми месяцев текущего года страна была шестой. Больше закупали США (9,1 тысячи тонн), Китай (2,4 тысячи), Канада (2,1 тысячи), Филиппины (2 тысячи) и Вьетнам (1,73 тысячи).