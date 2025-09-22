Россияне стали покупать на маркетплейсах больше экотоваров

https://1prime.ru/20250922/rossijane-862600877.html

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россияне купили на маркетплейсах с января по середину сентября 2025 года на треть больше экотоваров в годовом выражении, объем заказов в текущем периоде вырос до 1,107 миллиона штук, говорится в совместном исследовании сервиса по аналитике продаж на маркетплейсах Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса "Контур") и российского экопроекта "Собиратор". "На российских маркетплейсах c 1 января по 15 сентября 2025 года продано на 32% больше товаров для экологичного образа жизни по сравнению с прошлогодними показателями в том же периоде", - говорится в исследовании. Там добавляется, что объем заказов экопредметов вырос с 839,3 тысячи штук до 1,107 миллиона штук. При этом отмечается, что наибольшую популярность набирают бытовые измельчители пищевых отходов, которые устанавливаются в квартирах или ресторанах с подключением к системе канализации и избавляют от органического мусора. "Продажи этих приборов выросли в три раза в течение года, несмотря на их наиболее высокую стоимость относительно других экотоваров. Средний чек за измельчитель - или диспоузер - составил 11,1 тысячи рублей", - уточнили в сервисе. Кроме того, указывается, что сетчатые сумки для продуктов или "авоськи" стали покупать на 72% чаще. Продажи биоразлагаемой бытовой химии выросли на 25%, при этом размер среднего чека остался без изменений с прошлого года и составил порядка 600 рублей. "Наименее заметный рост заказов пришелся на многоразовые бахилы, которых приобрели лишь на 1,82% больше: 18,393 тысячи пар в январе-середине сентября 2025 года против 18,064 тысячи пар в эти же месяцы в 2024 году. Средний чек за бахилы снизился с 378 рублей до 355 рублей", - поясняется в исследовании. Также в сервисе поделились, что россияне купили на 10,63% больше контейнеров для раздельного сбора вторсырья дома или в общественных пространствах. В общей сложности на них было потрачено 5,3 миллиона рублей. "По данным "Собиратора", в 2024 году на переработку было передано свыше 1,7 тысячи тонн вторсырья, что почти на 40% больше, чем в 2023 году. Наряду с этим, если в 2020 году одна семья в среднем за один раз сдавала 18 видов вторсырья, то спустя пять лет, в 2025 году, этот показатель увеличился до 44 видов", - добавляется в исследовании. Помимо вещей для благотворительных фондов, посетители экоцентров и участники экоакций передают на переработку различные виды макулатуры, пластика, стеклотару, металлические изделия, зубные щетки, CD и DVD диски, чеки и другое, следует из данных экопроекта.

