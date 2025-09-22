https://1prime.ru/20250922/rubl-862518765.html

Финансист раскрыла, сколько продлится "остаточное" укрепление рубля

Финансист раскрыла, сколько продлится "остаточное" укрепление рубля - 22.09.2025, ПРАЙМ

Финансист раскрыла, сколько продлится "остаточное" укрепление рубля

Недавним укреплением после обвала в начале сентября рубль обязан решению ЦБ по ставке и относительно дружественной сырьевой конъюнктуре. Но все это может... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T02:02+0300

2025-09-22T02:02+0300

2025-09-22T02:02+0300

финансы

рынок

ставка банка россии

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159269_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2196a54bc3386a76fedb9f70bb53a867.jpg

МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Недавним укреплением после обвала в начале сентября рубль обязан решению ЦБ по ставке и относительно дружественной сырьевой конъюнктуре. Но все это может рухнуть достаточно быстро, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева."Решение Банка России снизить ставку на 1, а не на 2 процентных пункта, как все ожидали, поддержало рубль. Кроме того, на руку ему сыграло изменение конъюнктуры сырьевых рынков. В последние недели мы наблюдаем некоторое восстановление экспортных поступлений за счет стабилизации цен на нефть и газ и выстраиванию новых логистических цепочек", - отметила она.Однако в перспективе следующего месяца будут превалировать негативные для рубля факторы, которые носят долгосрочный характер. Среди них – сохранение структурных дисбалансов в экономике, по-прежнему высокий уровень инфляционных ожиданий и геополитическая неопределенность. Особое внимание следует обратить на сезонные факторы — традиционно осенние месяцы характеризуются повышенным спросом на валюту со стороны импортеров, что может создать дополнительное давление на рубль.Не менее важно предстоящее обсуждение параметров бюджета на 2026-2028 годы. Его проект будет представлен 29 сентября. В своих решениях по ставке регулятор будет руководствоваться, в том числе, ожидаемым размером бюджетных расходов и дефицитом на текущий год.К позитивным факторам Асяева отнесла возможности и готовность Банка России активно воздействовать на валютный рынок при критических отклонениях курса. "Ведь повышение ключевой ставки и валютные интервенции в течении последних двух лет создали условия для сдерживания курса валюты", - напомнила она.Исходя из этих предпосылок в октябре ожидается сохранение повышенной волатильности в диапазоне 90-105 рублей за доллар. Решающими факторами станут динамика экспортных поступлений, эффективность валютного регулирования Банка России и внешнеполитическая конъюнктура, заключила финансист.

https://1prime.ru/20250918/stavka-862398555.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рынок, ставка банка россии, курсы валют