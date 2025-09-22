Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.09.2025, ПРАЙМ
Финансист раскрыла, сколько продлится "остаточное" укрепление рубля
Финансист раскрыла, сколько продлится "остаточное" укрепление рубля
Финансист раскрыла, сколько продлится "остаточное" укрепление рубля - 22.09.2025, ПРАЙМ
Финансист раскрыла, сколько продлится "остаточное" укрепление рубля
Недавним укреплением после обвала в начале сентября рубль обязан решению ЦБ по ставке и относительно дружественной сырьевой конъюнктуре. Но все это может... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T02:02+0300
2025-09-22T02:02+0300
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Недавним укреплением после обвала в начале сентября рубль обязан решению ЦБ по ставке и относительно дружественной сырьевой конъюнктуре. Но все это может рухнуть достаточно быстро, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева."Решение Банка России снизить ставку на 1, а не на 2 процентных пункта, как все ожидали, поддержало рубль. Кроме того, на руку ему сыграло изменение конъюнктуры сырьевых рынков. В последние недели мы наблюдаем некоторое восстановление экспортных поступлений за счет стабилизации цен на нефть и газ и выстраиванию новых логистических цепочек", - отметила она.Однако в перспективе следующего месяца будут превалировать негативные для рубля факторы, которые носят долгосрочный характер. Среди них – сохранение структурных дисбалансов в экономике, по-прежнему высокий уровень инфляционных ожиданий и геополитическая неопределенность. Особое внимание следует обратить на сезонные факторы — традиционно осенние месяцы характеризуются повышенным спросом на валюту со стороны импортеров, что может создать дополнительное давление на рубль.Не менее важно предстоящее обсуждение параметров бюджета на 2026-2028 годы. Его проект будет представлен 29 сентября. В своих решениях по ставке регулятор будет руководствоваться, в том числе, ожидаемым размером бюджетных расходов и дефицитом на текущий год.К позитивным факторам Асяева отнесла возможности и готовность Банка России активно воздействовать на валютный рынок при критических отклонениях курса. "Ведь повышение ключевой ставки и валютные интервенции в течении последних двух лет создали условия для сдерживания курса валюты", - напомнила она.Исходя из этих предпосылок в октябре ожидается сохранение повышенной волатильности в диапазоне 90-105 рублей за доллар. Решающими факторами станут динамика экспортных поступлений, эффективность валютного регулирования Банка России и внешнеполитическая конъюнктура, заключила финансист.
Финансист раскрыла, сколько продлится "остаточное" укрепление рубля

МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Недавним укреплением после обвала в начале сентября рубль обязан решению ЦБ по ставке и относительно дружественной сырьевой конъюнктуре. Но все это может рухнуть достаточно быстро, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.
"Решение Банка России снизить ставку на 1, а не на 2 процентных пункта, как все ожидали, поддержало рубль. Кроме того, на руку ему сыграло изменение конъюнктуры сырьевых рынков. В последние недели мы наблюдаем некоторое восстановление экспортных поступлений за счет стабилизации цен на нефть и газ и выстраиванию новых логистических цепочек", - отметила она.
Однако в перспективе следующего месяца будут превалировать негативные для рубля факторы, которые носят долгосрочный характер. Среди них – сохранение структурных дисбалансов в экономике, по-прежнему высокий уровень инфляционных ожиданий и геополитическая неопределенность. Особое внимание следует обратить на сезонные факторы — традиционно осенние месяцы характеризуются повышенным спросом на валюту со стороны импортеров, что может создать дополнительное давление на рубль.
Не менее важно предстоящее обсуждение параметров бюджета на 2026-2028 годы. Его проект будет представлен 29 сентября. В своих решениях по ставке регулятор будет руководствоваться, в том числе, ожидаемым размером бюджетных расходов и дефицитом на текущий год.
К позитивным факторам Асяева отнесла возможности и готовность Банка России активно воздействовать на валютный рынок при критических отклонениях курса. "Ведь повышение ключевой ставки и валютные интервенции в течении последних двух лет создали условия для сдерживания курса валюты", - напомнила она.
Исходя из этих предпосылок в октябре ожидается сохранение повышенной волатильности в диапазоне 90-105 рублей за доллар. Решающими факторами станут динамика экспортных поступлений, эффективность валютного регулирования Банка России и внешнеполитическая конъюнктура, заключила финансист.
 
