https://1prime.ru/20250922/rubl-862610785.html
Рубль дешевеет к юаню на Мосбирже в понедельник
Рубль дешевеет к юаню на Мосбирже в понедельник - 22.09.2025, ПРАЙМ
Рубль дешевеет к юаню на Мосбирже в понедельник
Курс рубля к юаню начинает неделю небольшим снижением, первые часы торгов понедельника он проводит в минусе, следует из данных Московской биржи. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T12:00+0300
2025-09-22T12:00+0300
2025-09-22T12:00+0300
экономика
рубль
юань
мосбиржа
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159028_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a22bce0a8928991456ef070db2522b44.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню начинает неделю небольшим снижением, первые часы торгов понедельника он проводит в минусе, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.52 мск увеличивался на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,73 рубля. "С точки зрения факторов спроса и предложения мы не видим поводов для отступления и закрепления китайской валюты ниже 11,5 рублей. Более того, до конца осени ожидаем ослабления национальной валюты с закреплением юаня в районе 12 рублей", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. На валютном рынке найден хрупкий баланс, в ближайшие дни российскую валюту будет поддерживать налоговый период, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
https://1prime.ru/20250922/dollar-862610236.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159028_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59b165d4ec9f6318034214aeb270ef64.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рубль, юань, мосбиржа, рынок
Экономика, рубль, юань, Мосбиржа, Рынок
Рубль дешевеет к юаню на Мосбирже в понедельник
Курс рубля к юаню снижается на Мосбирже в первые часы торгов понедельника
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню начинает неделю небольшим снижением, первые часы торгов понедельника он проводит в минусе, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.52 мск увеличивался на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,73 рубля.
"С точки зрения факторов спроса и предложения мы не видим поводов для отступления и закрепления китайской валюты ниже 11,5 рублей. Более того, до конца осени ожидаем ослабления национальной валюты с закреплением юаня в районе 12 рублей", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
На валютном рынке найден хрупкий баланс, в ближайшие дни российскую валюту будет поддерживать налоговый период, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник