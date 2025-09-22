Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль дешевеет к юаню на Мосбирже в понедельник - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250922/rubl-862610785.html
Рубль дешевеет к юаню на Мосбирже в понедельник
Рубль дешевеет к юаню на Мосбирже в понедельник - 22.09.2025, ПРАЙМ
Рубль дешевеет к юаню на Мосбирже в понедельник
Курс рубля к юаню начинает неделю небольшим снижением, первые часы торгов понедельника он проводит в минусе, следует из данных Московской биржи. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T12:00+0300
2025-09-22T12:00+0300
экономика
рубль
юань
мосбиржа
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159028_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a22bce0a8928991456ef070db2522b44.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню начинает неделю небольшим снижением, первые часы торгов понедельника он проводит в минусе, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.52 мск увеличивался на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,73 рубля. "С точки зрения факторов спроса и предложения мы не видим поводов для отступления и закрепления китайской валюты ниже 11,5 рублей. Более того, до конца осени ожидаем ослабления национальной валюты с закреплением юаня в районе 12 рублей", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. На валютном рынке найден хрупкий баланс, в ближайшие дни российскую валюту будет поддерживать налоговый период, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
https://1prime.ru/20250922/dollar-862610236.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159028_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59b165d4ec9f6318034214aeb270ef64.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рубль, юань, мосбиржа, рынок
Экономика, рубль, юань, Мосбиржа, Рынок
12:00 22.09.2025
 
Рубль дешевеет к юаню на Мосбирже в понедельник

Курс рубля к юаню снижается на Мосбирже в первые часы торгов понедельника

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Доллары: старые, новые и юани. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню начинает неделю небольшим снижением, первые часы торгов понедельника он проводит в минусе, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.52 мск увеличивался на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,73 рубля.
"С точки зрения факторов спроса и предложения мы не видим поводов для отступления и закрепления китайской валюты ниже 11,5 рублей. Более того, до конца осени ожидаем ослабления национальной валюты с закреплением юаня в районе 12 рублей", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
На валютном рынке найден хрупкий баланс, в ближайшие дни российскую валюту будет поддерживать налоговый период, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник
11:42
 
ЭкономикарубльюаньМосбиржаРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала