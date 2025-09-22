Рубль дешевеет к юаню на Мосбирже в понедельник

https://1prime.ru/20250922/rubl-862610785.html

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню начинает неделю небольшим снижением, первые часы торгов понедельника он проводит в минусе, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.52 мск увеличивался на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,73 рубля. "С точки зрения факторов спроса и предложения мы не видим поводов для отступления и закрепления китайской валюты ниже 11,5 рублей. Более того, до конца осени ожидаем ослабления национальной валюты с закреплением юаня в районе 12 рублей", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. На валютном рынке найден хрупкий баланс, в ближайшие дни российскую валюту будет поддерживать налоговый период, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

