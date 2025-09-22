Экономических рычагов для ограничения действий Израиля в Газе нет - эксперт

https://1prime.ru/20250922/rychagi-862599216.html

АНКАРА, 22 сен – ПРАЙМ. Экономических и военных рычагов, способных реально ограничить действия Израиля в секторе Газа, на данный момент нет, ожидаемые резолюции и заявления осуждения на Генеральной ассамблее ООН, по всей вероятности, не окажут существенного влияния на развитие ситуации, считает турецкий политический аналитик Барту Экен. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств после атаки Израиля на Катар, подчеркнул необходимость введения "конкретных санкций" против Тель-Авива. Он также напомнил, что разрыв торговых связей между Анкарой и Израилем уже обошёлся Турции в 9,5 миллиардов долларов. По словам Экена, меры отдельных европейских стран, такие как приостановка Испанией экспорта вооружений или решение Словении о полном эмбарго на поставки оружия, вряд ли способны оказать сдерживающий эффект. "Израиль не зависит от вооружений этих стран. Аналогично, прекращение дипломатических контактов не создаёт значимого давления. Китай, несмотря на публичное осуждение действий Израиля, остаётся одним из крупнейших торговых партнёров страны. Германия, США и ряд стран Персидского залива продолжают поддерживать экономическое взаимодействие с Израилем, несмотря на некоторый спад", - отметил эксперт в своей колонке на портале Haber7. "В результате, на данный момент не видно никаких факторов, которые могли бы сдержать Израиль ни в военном, ни в экономическом плане. Ожидаемые осуждения на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций, по всей видимости, также не изменят ситуацию", - добавил он. Страны Евросоюза, выступающие против введения санкций и пошлин против Израиля, могут изменить свою позицию, если после заседаний Генеральной ассамблеи ООН еврейское государство продолжит усилия по аннексии территорий, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов в Брюсселе. Ранее глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй заявила, что лидеры Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, занимались подстрекательством к совершению геноцида в Газе. На данный момент Израиль сталкивается с растущим международным политическим и экономическим давлением по мере продолжения конфликта в секторе Газа. Ряд европейских стран уже объявили о введении эмбарго на поставки некоторых оружейных комплектующих Израилю. Палестину признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство государства в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

