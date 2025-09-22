https://1prime.ru/20250922/sanktsii-862615500.html
В ЕК рассказали о трудностях введения санкций ЕС против российского СПГ
2025-09-22T13:45+0300
энергетика
ес
спг
россия
газ
БРЮССЕЛЬ, 22 сен – ПРАЙМ. Введение санкций ЕС против российского сжиженного природного газа потребует единогласного утверждения всеми странами союза, их нельзя ввести поддержкой простого большинства, как было сделано в отношении российских удобрений, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. В пятницу глава Еврокомиссии представила предложение по 19-му пакету санкций против России, его согласование стартует 26 сентября. "Да, я могу подтвердить, что все предложенные меры нуждаются в единогласном одобрении", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, потребуется ли единогласное утверждение мер в отношении российского СПГ всеми странами сообщества, и не могут ли они быть утверждены как блокирующие пошлины против российских удобрений простым большинством.
