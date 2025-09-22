Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕК рассказали о трудностях введения санкций ЕС против российского СПГ - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250922/sanktsii-862615500.html
В ЕК рассказали о трудностях введения санкций ЕС против российского СПГ
В ЕК рассказали о трудностях введения санкций ЕС против российского СПГ - 22.09.2025, ПРАЙМ
В ЕК рассказали о трудностях введения санкций ЕС против российского СПГ
Введение санкций ЕС против российского сжиженного природного газа потребует единогласного утверждения всеми странами союза, их нельзя ввести поддержкой простого | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T13:45+0300
2025-09-22T13:45+0300
энергетика
ес
спг
россия
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/01/841400177_313:0:3234:1643_1920x0_80_0_0_26a5483a07e52493212768e2582275f4.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 сен – ПРАЙМ. Введение санкций ЕС против российского сжиженного природного газа потребует единогласного утверждения всеми странами союза, их нельзя ввести поддержкой простого большинства, как было сделано в отношении российских удобрений, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. В пятницу глава Еврокомиссии представила предложение по 19-му пакету санкций против России, его согласование стартует 26 сентября. "Да, я могу подтвердить, что все предложенные меры нуждаются в единогласном одобрении", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, потребуется ли единогласное утверждение мер в отношении российского СПГ всеми странами сообщества, и не могут ли они быть утверждены как блокирующие пошлины против российских удобрений простым большинством.
https://1prime.ru/20250922/sanktsii-862605233.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/01/841400177_678:0:2869:1643_1920x0_80_0_0_08613b45558bfb7664c216bcfa874aea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, спг, россия, газ
Энергетика, ЕС, СПГ, РОССИЯ, Газ
13:45 22.09.2025
 
В ЕК рассказали о трудностях введения санкций ЕС против российского СПГ

Жилл: санкции ЕС против российского СПГ нельзя ввести поддержкой простого большинства

CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLEТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Танкер СПГ. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLE
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 22 сен – ПРАЙМ. Введение санкций ЕС против российского сжиженного природного газа потребует единогласного утверждения всеми странами союза, их нельзя ввести поддержкой простого большинства, как было сделано в отношении российских удобрений, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
В пятницу глава Еврокомиссии представила предложение по 19-му пакету санкций против России, его согласование стартует 26 сентября.
"Да, я могу подтвердить, что все предложенные меры нуждаются в единогласном одобрении", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, потребуется ли единогласное утверждение мер в отношении российского СПГ всеми странами сообщества, и не могут ли они быть утверждены как блокирующие пошлины против российских удобрений простым большинством.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
ЕС согласовал с США санкции против России, заявил глава МИД Франции
10:07
 
ЭнергетикаЕССПГРОССИЯГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала