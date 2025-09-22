https://1prime.ru/20250922/sanktsii-862623250.html

Великобритания сняла санкции с дочери Владимира Евтушенкова

ЛОНДОН, 22 сен - ПРАЙМ. Великобритания сняла санкции с Татьяны Евтушенковой, дочери российского предпринимателя Владимира Евтушенкова, говорится в сообщении британского минфина. Причины снятия санкций не уточняются. Великобритания ввела санкции против Владимира Евтушенкова и его детей - Феликса и Татьяны - в 2023 году. У Татьяны Евтушенковой есть британское гражданство.

