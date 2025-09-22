Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Великобритания сняла санкции с дочери Владимира Евтушенкова
Великобритания сняла санкции с дочери Владимира Евтушенкова
Великобритания сняла санкции с дочери Владимира Евтушенкова - 22.09.2025, ПРАЙМ
Великобритания сняла санкции с дочери Владимира Евтушенкова
Великобритания сняла санкции с Татьяны Евтушенковой, дочери российского предпринимателя Владимира Евтушенкова, говорится в сообщении британского минфина. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T16:22+0300
2025-09-22T16:22+0300
великобритания
владимир евтушенков
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg
ЛОНДОН, 22 сен - ПРАЙМ. Великобритания сняла санкции с Татьяны Евтушенковой, дочери российского предпринимателя Владимира Евтушенкова, говорится в сообщении британского минфина. Причины снятия санкций не уточняются. Великобритания ввела санкции против Владимира Евтушенкова и его детей - Феликса и Татьяны - в 2023 году. У Татьяны Евтушенковой есть британское гражданство.
великобритания
великобритания, владимир евтушенков, бизнес
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владимир Евтушенков, Бизнес
16:22 22.09.2025
 
Великобритания сняла санкции с дочери Владимира Евтушенкова

Британия сняла санкции с дочери российского предпринимателя Владимира Евтушенкова

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон. Архивное фото
© Unsplash/Paul Fiedler
ЛОНДОН, 22 сен - ПРАЙМ. Великобритания сняла санкции с Татьяны Евтушенковой, дочери российского предпринимателя Владимира Евтушенкова, говорится в сообщении британского минфина.
Причины снятия санкций не уточняются.
Великобритания ввела санкции против Владимира Евтушенкова и его детей - Феликса и Татьяны - в 2023 году. У Татьяны Евтушенковой есть британское гражданство.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
ЕС согласовал с США санкции против России, заявил глава МИД Франции
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Владимир Евтушенков Бизнес
 
 
