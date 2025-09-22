https://1prime.ru/20250922/sanktsii-862623250.html
Великобритания сняла санкции с дочери Владимира Евтушенкова
великобритания
владимир евтушенков
бизнес
великобритания, владимир евтушенков, бизнес
Британия сняла санкции с дочери российского предпринимателя Владимира Евтушенкова
ЛОНДОН, 22 сен - ПРАЙМ. Великобритания сняла санкции с Татьяны Евтушенковой, дочери российского предпринимателя Владимира Евтушенкова, говорится в сообщении британского минфина.
Причины снятия санкций не уточняются.
Великобритания ввела санкции против Владимира Евтушенкова и его детей - Феликса и Татьяны - в 2023 году. У Татьяны Евтушенковой есть британское гражданство.
