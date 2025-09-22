https://1prime.ru/20250922/sanktsii-862626326.html
Новые антироссийские санкции ЕС могут коснуться еще одной отрасли
Новые антироссийские санкции ЕС могут коснуться еще одной отрасли - 22.09.2025, ПРАЙМ
Новые антироссийские санкции ЕС могут коснуться еще одной отрасли
Европейский Союз планирует ввести ограничения, касающиеся туристического сектора в России, в рамках очередного пакета антироссийских санкций, сообщает издание...
2025-09-22T17:41+0300
2025-09-22T17:41+0300
2025-09-22T17:41+0300
туризм
запад
москва
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
Европейский Союз планирует ввести ограничения, касающиеся туристического сектора в России, в рамках очередного пакета антироссийских санкций, сообщает издание EUObserver. "Будет запрещено оказание услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью на территории России", — говорится в статье. Точные услуги, которые могут быть подвержены ограничениям, в публикации не уточняются. В минувшую пятницу глава Еврокомиссии представила предложение по наполнению 19-го пакета европейских антироссийских санкций, который, среди прочего, должен включать запрет на импорт сжиженного природного газа из России в ЕС уже с начала 2027 года.Россия неоднократно заявляла, что Запад совершает серьезную ошибку, отказавшись от ее энергоресурсов, что приведет его к новой, более глубокой зависимости из-за более высоких цен. В Москве отмечалось, что те, кто отказался, через посредников все равно покупают дороже и продолжат приобретать российский уголь, нефть и газ.
запад
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6b4c36caa270d8360a35591882b2cda.jpg
