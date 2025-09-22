https://1prime.ru/20250922/sanktsii-862626326.html

Новые антироссийские санкции ЕС могут коснуться еще одной отрасли

Европейский Союз планирует ввести ограничения, касающиеся туристического сектора в России, в рамках очередного пакета антироссийских санкций, сообщает издание... | 22.09.2025

Европейский Союз планирует ввести ограничения, касающиеся туристического сектора в России, в рамках очередного пакета антироссийских санкций, сообщает издание EUObserver. "Будет запрещено оказание услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью на территории России", — говорится в статье. Точные услуги, которые могут быть подвержены ограничениям, в публикации не уточняются. В минувшую пятницу глава Еврокомиссии представила предложение по наполнению 19-го пакета европейских антироссийских санкций, который, среди прочего, должен включать запрет на импорт сжиженного природного газа из России в ЕС уже с начала 2027 года.Россия неоднократно заявляла, что Запад совершает серьезную ошибку, отказавшись от ее энергоресурсов, что приведет его к новой, более глубокой зависимости из-за более высоких цен. В Москве отмечалось, что те, кто отказался, через посредников все равно покупают дороже и продолжат приобретать российский уголь, нефть и газ.

