Новые антироссийские санкции ЕС могут коснуться еще одной отрасли - 22.09.2025, ПРАЙМ
Новые антироссийские санкции ЕС могут коснуться еще одной отрасли
2025-09-22T17:41+0300
Европейский Союз планирует ввести ограничения, касающиеся туристического сектора в России, в рамках очередного пакета антироссийских санкций, сообщает издание EUObserver. "Будет запрещено оказание услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью на территории России", — говорится в статье. Точные услуги, которые могут быть подвержены ограничениям, в публикации не уточняются. В минувшую пятницу глава Еврокомиссии представила предложение по наполнению 19-го пакета европейских антироссийских санкций, который, среди прочего, должен включать запрет на импорт сжиженного природного газа из России в ЕС уже с начала 2027 года.Россия неоднократно заявляла, что Запад совершает серьезную ошибку, отказавшись от ее энергоресурсов, что приведет его к новой, более глубокой зависимости из-за более высоких цен. В Москве отмечалось, что те, кто отказался, через посредников все равно покупают дороже и продолжат приобретать российский уголь, нефть и газ.
17:41 22.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Европейский Союз планирует ввести ограничения, касающиеся туристического сектора в России, в рамках очередного пакета антироссийских санкций, сообщает издание EUObserver.
"Будет запрещено оказание услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью на территории России", — говорится в статье.
Точные услуги, которые могут быть подвержены ограничениям, в публикации не уточняются.
В минувшую пятницу глава Еврокомиссии представила предложение по наполнению 19-го пакета европейских антироссийских санкций, который, среди прочего, должен включать запрет на импорт сжиженного природного газа из России в ЕС уже с начала 2027 года.
Россия неоднократно заявляла, что Запад совершает серьезную ошибку, отказавшись от ее энергоресурсов, что приведет его к новой, более глубокой зависимости из-за более высоких цен. В Москве отмечалось, что те, кто отказался, через посредников все равно покупают дороже и продолжат приобретать российский уголь, нефть и газ.
Заголовок открываемого материала