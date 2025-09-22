https://1prime.ru/20250922/sanktsii-862639732.html

МИД Бразилии назвал санкции США оскорблением дружбы двух стран

МИД Бразилии назвал санкции США оскорблением дружбы двух стран - 22.09.2025, ПРАЙМ

МИД Бразилии назвал санкции США оскорблением дружбы двух стран

Санкции США в отношении Бразилии являются оскорблением более чем двухсотлетней дружбы между двумя странами, сообщил МИД латиноамериканской страны. | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T22:00+0300

2025-09-22T22:00+0300

2025-09-22T22:00+0300

мировая экономика

бразилия

сша

мид

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/93/841509396_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_9d1b4690c736d14a4a5a6d0ed359808f.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен - ПРАЙМ. Санкции США в отношении Бразилии являются оскорблением более чем двухсотлетней дружбы между двумя странами, сообщил МИД латиноамериканской страны. Ранее в понедельник министерство финансов США ввело санкции против жены судьи Верховного суда Бразилии Вивиан Барси де Мораис и их холдинговой компании Lex Institute. В минфине подчеркнули, что эти меры дополняют июльские санкции против самого ди Мораиса, обвиняемого в нарушениях прав человека и злоупотреблении полномочиями. "Правительство Бразилии с негодованием восприняло заявление правительства США о применении закона Магнитского к жене министра Алешандри ди Мораиса и связанной с ним организации", - говорится в сообщении. "Применение администрацией Трампа закона Магнитского в отношении Бразилии, демократической страны, успешно защитившейся от попытки государственного переворота... оскорбляет 201-летнюю дружбу между двумя странами", - добавили власти. По их мнению, эта новая атака на суверенитет Бразилии не достигнет своей цели. В настоящее время отношения между США и Бразилией являются напряжёнными. Трамп открыто выступает в поддержку Болсонару, находящегося в оппозиции к действующему правительству латиноамериканской страны. Трамп критиковал власти Бразилии из-за приговора Болсонару по делу о попытке госпереворота и допускал возможность введения санкций. Ди Мораис - один из судей, приговоривших экс-президента к более чем 27 годам заключения.

https://1prime.ru/20250921/rossija-862571705.html

бразилия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, бразилия, сша, мид, верховный суд