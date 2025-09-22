https://1prime.ru/20250922/sanktsii-862639732.html
МИД Бразилии назвал санкции США оскорблением дружбы двух стран
МИД Бразилии назвал санкции США оскорблением дружбы двух стран - 22.09.2025, ПРАЙМ
МИД Бразилии назвал санкции США оскорблением дружбы двух стран
22.09.2025
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен - ПРАЙМ. Санкции США в отношении Бразилии являются оскорблением более чем двухсотлетней дружбы между двумя странами, сообщил МИД латиноамериканской страны. Ранее в понедельник министерство финансов США ввело санкции против жены судьи Верховного суда Бразилии Вивиан Барси де Мораис и их холдинговой компании Lex Institute. В минфине подчеркнули, что эти меры дополняют июльские санкции против самого ди Мораиса, обвиняемого в нарушениях прав человека и злоупотреблении полномочиями. "Правительство Бразилии с негодованием восприняло заявление правительства США о применении закона Магнитского к жене министра Алешандри ди Мораиса и связанной с ним организации", - говорится в сообщении. "Применение администрацией Трампа закона Магнитского в отношении Бразилии, демократической страны, успешно защитившейся от попытки государственного переворота... оскорбляет 201-летнюю дружбу между двумя странами", - добавили власти. По их мнению, эта новая атака на суверенитет Бразилии не достигнет своей цели. В настоящее время отношения между США и Бразилией являются напряжёнными. Трамп открыто выступает в поддержку Болсонару, находящегося в оппозиции к действующему правительству латиноамериканской страны. Трамп критиковал власти Бразилии из-за приговора Болсонару по делу о попытке госпереворота и допускал возможность введения санкций. Ди Мораис - один из судей, приговоривших экс-президента к более чем 27 годам заключения.
МИД Бразилии назвал санкции США оскорблением дружбы двух стран
МИД Бразилии: санкции США оскорбляют более чем 200-летнюю дружбу двух стран
