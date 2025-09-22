Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Бразилии назвал санкции США оскорблением дружбы двух стран - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/sanktsii-862639732.html
МИД Бразилии назвал санкции США оскорблением дружбы двух стран
МИД Бразилии назвал санкции США оскорблением дружбы двух стран - 22.09.2025, ПРАЙМ
МИД Бразилии назвал санкции США оскорблением дружбы двух стран
Санкции США в отношении Бразилии являются оскорблением более чем двухсотлетней дружбы между двумя странами, сообщил МИД латиноамериканской страны. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T22:00+0300
2025-09-22T22:00+0300
мировая экономика
бразилия
сша
мид
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/93/841509396_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_9d1b4690c736d14a4a5a6d0ed359808f.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен - ПРАЙМ. Санкции США в отношении Бразилии являются оскорблением более чем двухсотлетней дружбы между двумя странами, сообщил МИД латиноамериканской страны. Ранее в понедельник министерство финансов США ввело санкции против жены судьи Верховного суда Бразилии Вивиан Барси де Мораис и их холдинговой компании Lex Institute. В минфине подчеркнули, что эти меры дополняют июльские санкции против самого ди Мораиса, обвиняемого в нарушениях прав человека и злоупотреблении полномочиями. "Правительство Бразилии с негодованием восприняло заявление правительства США о применении закона Магнитского к жене министра Алешандри ди Мораиса и связанной с ним организации", - говорится в сообщении. "Применение администрацией Трампа закона Магнитского в отношении Бразилии, демократической страны, успешно защитившейся от попытки государственного переворота... оскорбляет 201-летнюю дружбу между двумя странами", - добавили власти. По их мнению, эта новая атака на суверенитет Бразилии не достигнет своей цели. В настоящее время отношения между США и Бразилией являются напряжёнными. Трамп открыто выступает в поддержку Болсонару, находящегося в оппозиции к действующему правительству латиноамериканской страны. Трамп критиковал власти Бразилии из-за приговора Болсонару по делу о попытке госпереворота и допускал возможность введения санкций. Ди Мораис - один из судей, приговоривших экс-президента к более чем 27 годам заключения.
https://1prime.ru/20250921/rossija-862571705.html
бразилия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/93/841509396_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_f90785515d1da51450cfbc91d8c3a16b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, бразилия, сша, мид, верховный суд
Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, США, МИД, Верховный суд
22:00 22.09.2025
 
МИД Бразилии назвал санкции США оскорблением дружбы двух стран

МИД Бразилии: санкции США оскорбляют более чем 200-летнюю дружбу двух стран

© CC BY 2.0 / L.C. NøttaasenФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Флаг Бразилии. Архивное фото
© CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен - ПРАЙМ. Санкции США в отношении Бразилии являются оскорблением более чем двухсотлетней дружбы между двумя странами, сообщил МИД латиноамериканской страны.
Ранее в понедельник министерство финансов США ввело санкции против жены судьи Верховного суда Бразилии Вивиан Барси де Мораис и их холдинговой компании Lex Institute. В минфине подчеркнули, что эти меры дополняют июльские санкции против самого ди Мораиса, обвиняемого в нарушениях прав человека и злоупотреблении полномочиями.
"Правительство Бразилии с негодованием восприняло заявление правительства США о применении закона Магнитского к жене министра Алешандри ди Мораиса и связанной с ним организации", - говорится в сообщении.
"Применение администрацией Трампа закона Магнитского в отношении Бразилии, демократической страны, успешно защитившейся от попытки государственного переворота... оскорбляет 201-летнюю дружбу между двумя странами", - добавили власти.
По их мнению, эта новая атака на суверенитет Бразилии не достигнет своей цели.
В настоящее время отношения между США и Бразилией являются напряжёнными. Трамп открыто выступает в поддержку Болсонару, находящегося в оппозиции к действующему правительству латиноамериканской страны. Трамп критиковал власти Бразилии из-за приговора Болсонару по делу о попытке госпереворота и допускал возможность введения санкций. Ди Мораис - один из судей, приговоривших экс-президента к более чем 27 годам заключения.
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Санкции сделали бразильские вина конкурентоспособными в России
Вчера, 04:48
 
Мировая экономикаБРАЗИЛИЯСШАМИДВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала