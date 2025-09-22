https://1prime.ru/20250922/sanktsii-862640967.html
Глава МИД Люксембурга захотел отменить антироссийские санкции
Глава МИД Люксембурга захотел отменить антироссийские санкции - 22.09.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Люксембурга захотел отменить антироссийские санкции
Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил РИА Новости, что предпочел бы говорить об отмене санкций против России, но динамика не позволяет этого сделать. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T22:24+0300
2025-09-22T22:24+0300
2025-09-22T22:24+0300
россия
мировая экономика
люксембург
мид
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/83256/84/832568480_0:80:3021:1779_1920x0_80_0_0_1ed9ed5957f18d14271933b7b9cc66d9.jpg
ООН, 22 сен - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил РИА Новости, что предпочел бы говорить об отмене санкций против России, но динамика не позволяет этого сделать. "Я просто говорю, что если мы хотим двигаться в правильном направлении, нужно чтобы русские ввели себя по другому. В таком случае мы больше не будем говорить о введении новых санкций, но мы сможем говорить об отмене санкций. Это мое желание. У меня нет желания говорить о новых санкциях, которые необходимо применить. Я бы хотел, чтобы мы могли снять санкции. Но сейчас нет такой динамики", - сказал он на полях 80-й Генеральной ассамблеи ООН.
https://1prime.ru/20250922/zapad-862616941.html
люксембург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83256/84/832568480_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b31d85fe87b081a6e69978b73ff85bde.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, люксембург, мид, оон
РОССИЯ, Мировая экономика, ЛЮКСЕМБУРГ, МИД, ООН
Глава МИД Люксембурга захотел отменить антироссийские санкции
Глава МИД Люксембурга Беттель заявил, что хотел бы отменить санкции против России