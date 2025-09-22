Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Люксембурга захотел отменить антироссийские санкции - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/sanktsii-862640967.html
Глава МИД Люксембурга захотел отменить антироссийские санкции
Глава МИД Люксембурга захотел отменить антироссийские санкции - 22.09.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Люксембурга захотел отменить антироссийские санкции
Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил РИА Новости, что предпочел бы говорить об отмене санкций против России, но динамика не позволяет этого сделать. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T22:24+0300
2025-09-22T22:24+0300
россия
мировая экономика
люксембург
мид
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/83256/84/832568480_0:80:3021:1779_1920x0_80_0_0_1ed9ed5957f18d14271933b7b9cc66d9.jpg
ООН, 22 сен - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил РИА Новости, что предпочел бы говорить об отмене санкций против России, но динамика не позволяет этого сделать. "Я просто говорю, что если мы хотим двигаться в правильном направлении, нужно чтобы русские ввели себя по другому. В таком случае мы больше не будем говорить о введении новых санкций, но мы сможем говорить об отмене санкций. Это мое желание. У меня нет желания говорить о новых санкциях, которые необходимо применить. Я бы хотел, чтобы мы могли снять санкции. Но сейчас нет такой динамики", - сказал он на полях 80-й Генеральной ассамблеи ООН.
https://1prime.ru/20250922/zapad-862616941.html
люксембург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83256/84/832568480_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b31d85fe87b081a6e69978b73ff85bde.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, люксембург, мид, оон
РОССИЯ, Мировая экономика, ЛЮКСЕМБУРГ, МИД, ООН
22:24 22.09.2025
 
Глава МИД Люксембурга захотел отменить антироссийские санкции

Глава МИД Люксембурга Беттель заявил, что хотел бы отменить санкции против России

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на Люксембург
Вид на Люксембург - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Вид на Люксембург. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 22 сен - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил РИА Новости, что предпочел бы говорить об отмене санкций против России, но динамика не позволяет этого сделать.
"Я просто говорю, что если мы хотим двигаться в правильном направлении, нужно чтобы русские ввели себя по другому. В таком случае мы больше не будем говорить о введении новых санкций, но мы сможем говорить об отмене санкций. Это мое желание. У меня нет желания говорить о новых санкциях, которые необходимо применить. Я бы хотел, чтобы мы могли снять санкции. Но сейчас нет такой динамики", - сказал он на полях 80-й Генеральной ассамблеи ООН.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
СМИ рассказали, какой просчет Запад совершил по отношению к России
14:21
 
РОССИЯМировая экономикаЛЮКСЕМБУРГМИДООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала