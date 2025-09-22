Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на серебро побила рекорд 2011 года - 22.09.2025
Цена на серебро побила рекорд 2011 года
Цена на серебро побила рекорд 2011 года
2025-09-22T08:52+0300
2025-09-22T09:08+0300
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена серебра растет в понедельник почти на 2,4%, в ходе торгов показатель впервые за 14 лет превысил отметку в 44 доллара за унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 8.50 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,39% относительно предыдущего закрытия - до 43,978 доллара за унцию. Минутами ранее показатель впервые с 23 августа 2011 года находился выше 44 долларов за унцию.Декабрьский фьючерс на золото в то же время дорожал на 28,9 доллара, или на 0,78%, - до 3 734,7 доллара за тройскую унцию.
серебро
Экономика, серебро
08:52 22.09.2025 (обновлено: 09:08 22.09.2025)
 
Цена на серебро поднялась выше выше $44 за тройскую унцию впервые с августа 2011 г

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена серебра растет в понедельник почти на 2,4%, в ходе торгов показатель впервые за 14 лет превысил отметку в 44 доллара за унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.50 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,39% относительно предыдущего закрытия - до 43,978 доллара за унцию. Минутами ранее показатель впервые с 23 августа 2011 года находился выше 44 долларов за унцию.
Декабрьский фьючерс на золото в то же время дорожал на 28,9 доллара, или на 0,78%, - до 3 734,7 доллара за тройскую унцию.
Экономикасеребро
 
 
Заголовок открываемого материала