Цена на серебро побила рекорд 2011 года
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена серебра растет в понедельник почти на 2,4%, в ходе торгов показатель впервые за 14 лет превысил отметку в 44 доллара за унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 8.50 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,39% относительно предыдущего закрытия - до 43,978 доллара за унцию. Минутами ранее показатель впервые с 23 августа 2011 года находился выше 44 долларов за унцию.Декабрьский фьючерс на золото в то же время дорожал на 28,9 доллара, или на 0,78%, - до 3 734,7 доллара за тройскую унцию.
