Icon Tyres планирует нарастить производство шин

2025-09-22T21:58+0300

ВСЕВОЛОЖСК (Ленинградская обл.), 22 сен - РИА Новости. Icon Tyres (предприятие "Татнефти", бывшие активы Nokian Tyres) планирует в следующем году нарастить объем производства автомобильных шин в связи с ожидающимся восстановлением рынка, сообщил журналистам гендиректор компании, руководитель направления "Шинный бизнес" "Татнефти" Андрей Пантюхов. "Конкретных объемов производства мы не раскрываем, поэтому могу сказать... что объем (производства шин - ред.) в 2024 году был несколько выше 50% от номинальной мощности, номинальная мощность у нас 17 миллионов (шин - ред.) в год. В этом году объём незначительно сократился, но находится примерно на том же уровне, на следующий год мы закладываем рост", - сказал он. Пантюхов пояснил, что планируемый рост производства связан как с ожидаемым началом восстановления рынка после спада, так и со значительным расширением продуктовой линейки предприятия. Финский производитель шин Nokian Tyres в конце октября 2022 года заявил о намерении продать "Татнефти" активы в России, включая завод во Всеволожске. Продажа завершилась в конце марта 2023 года. По данным региональных властей, завод во Всеволожске не прекращал производство в связи со сменой собственника.

бизнес, татнефть, nokian tyres