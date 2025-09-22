Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Icon Tyres планирует нарастить производство шин - 22.09.2025, ПРАЙМ
Icon Tyres планирует нарастить производство шин
ВСЕВОЛОЖСК (Ленинградская обл.), 22 сен - РИА Новости. Icon Tyres (предприятие "Татнефти", бывшие активы Nokian Tyres) планирует в следующем году нарастить объем производства автомобильных шин в связи с ожидающимся восстановлением рынка, сообщил журналистам гендиректор компании, руководитель направления "Шинный бизнес" "Татнефти" Андрей Пантюхов. "Конкретных объемов производства мы не раскрываем, поэтому могу сказать... что объем (производства шин - ред.) в 2024 году был несколько выше 50% от номинальной мощности, номинальная мощность у нас 17 миллионов (шин - ред.) в год. В этом году объём незначительно сократился, но находится примерно на том же уровне, на следующий год мы закладываем рост", - сказал он. Пантюхов пояснил, что планируемый рост производства связан как с ожидаемым началом восстановления рынка после спада, так и со значительным расширением продуктовой линейки предприятия. Финский производитель шин Nokian Tyres в конце октября 2022 года заявил о намерении продать "Татнефти" активы в России, включая завод во Всеволожске. Продажа завершилась в конце марта 2023 года. По данным региональных властей, завод во Всеволожске не прекращал производство в связи со сменой собственника.
21:58 22.09.2025
 
Icon Tyres планирует нарастить производство шин

Шинный завод "Татнефти" в Ленинградской области планирует нарастить производство в 2026 г

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПроизводство автомобильных шин
Производство автомобильных шин - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Производство автомобильных шин. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
ВСЕВОЛОЖСК (Ленинградская обл.), 22 сен - РИА Новости. Icon Tyres (предприятие "Татнефти", бывшие активы Nokian Tyres) планирует в следующем году нарастить объем производства автомобильных шин в связи с ожидающимся восстановлением рынка, сообщил журналистам гендиректор компании, руководитель направления "Шинный бизнес" "Татнефти" Андрей Пантюхов.
"Конкретных объемов производства мы не раскрываем, поэтому могу сказать... что объем (производства шин - ред.) в 2024 году был несколько выше 50% от номинальной мощности, номинальная мощность у нас 17 миллионов (шин - ред.) в год. В этом году объём незначительно сократился, но находится примерно на том же уровне, на следующий год мы закладываем рост", - сказал он.
Пантюхов пояснил, что планируемый рост производства связан как с ожидаемым началом восстановления рынка после спада, так и со значительным расширением продуктовой линейки предприятия.
Финский производитель шин Nokian Tyres в конце октября 2022 года заявил о намерении продать "Татнефти" активы в России, включая завод во Всеволожске. Продажа завершилась в конце марта 2023 года. По данным региональных властей, завод во Всеволожске не прекращал производство в связи со сменой собственника.
Автомобильные шины - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Россияне стали чаще заказывать шины из Европы и США
10 сентября, 07:11
 
