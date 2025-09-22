https://1prime.ru/20250922/simonyan-862615753.html
Симоньян рассказала о лечении от рака и состоянии мужа
2025-09-22T13:52+0300
2025-09-22T13:52+0300
2025-09-22T13:55+0300
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома", что проходит лечение от рака, а её муж, режиссёр Тигран Кеосаян, по-прежнему находится в коме. "Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит", - написала Симоньян, отвечая на сообщение одного из своих подписчиков. Ранее Симоньян рассказала, что ее постигла тяжелая болезнь и предстоит операция. Девятого сентября она сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее. Позже медиаменеджер сообщала, что после прошедшей операции находится дома, впереди лечение. В начале января Симоньян сообщила, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. -0-
