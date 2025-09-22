https://1prime.ru/20250922/sotrudnichestvo-862631444.html

Трамп отметил важность сотрудничества с Казахстаном в экономике и торговле

Трамп отметил важность сотрудничества с Казахстаном в экономике и торговле - 22.09.2025, ПРАЙМ

Трамп отметил важность сотрудничества с Казахстаном в экономике и торговле

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил важность расширения взаимодействия двух стран в сферах... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T19:24+0300

2025-09-22T19:24+0300

2025-09-22T19:24+0300

мировая экономика

россия

казахстан

сша

нью-йорк

дональд трамп

касым-жомарт токаев

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859496350_0:49:3150:1821_1920x0_80_0_0_c69cb3b70ee5281f9669b49de4156d5d.jpg

АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил важность расширения взаимодействия двух стран в сферах экономки и торговли, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера. "Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с президентом США Дональдом Трампом... Дональд Трамп отметил важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли. Президенты также обсудили актуальные вопросы, касающиеся международной ситуации", - говорится в сообщении. Двадцать первого сентября начался рабочий визит президента Казахстана в Нью-Йорк. Во вторник ожидается его выступление на общих дебатах 80-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН. В ходе поездки Токаев встречается с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций. Также проходят его встречи с представителями транснациональных компаний, в ходе которых говорится об инвестиционных возможностях Казахстана.

https://1prime.ru/20250922/kontrakt-862631020.html

казахстан

сша

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, казахстан, сша, нью-йорк, дональд трамп, касым-жомарт токаев, оон