Трамп отметил важность сотрудничества с Казахстаном в экономике и торговле - 22.09.2025, ПРАЙМ
Трамп отметил важность сотрудничества с Казахстаном в экономике и торговле
Трамп отметил важность сотрудничества с Казахстаном в экономике и торговле - 22.09.2025, ПРАЙМ
Трамп отметил важность сотрудничества с Казахстаном в экономике и торговле
Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил важность расширения взаимодействия двух стран в сферах... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T19:24+0300
2025-09-22T19:24+0300
АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил важность расширения взаимодействия двух стран в сферах экономки и торговли, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера. "Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с президентом США Дональдом Трампом... Дональд Трамп отметил важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли. Президенты также обсудили актуальные вопросы, касающиеся международной ситуации", - говорится в сообщении. Двадцать первого сентября начался рабочий визит президента Казахстана в Нью-Йорк. Во вторник ожидается его выступление на общих дебатах 80-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН. В ходе поездки Токаев встречается с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций. Также проходят его встречи с представителями транснациональных компаний, в ходе которых говорится об инвестиционных возможностях Казахстана.
Мировая экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, США, Нью-Йорк, Дональд Трамп, Касым-Жомарт Токаев, ООН
19:24 22.09.2025
 
Трамп отметил важность сотрудничества с Казахстаном в экономике и торговле

Трамп в ходе беседы с Токаевым отметил важность расширения взаимодействия США и Казахстана

АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил важность расширения взаимодействия двух стран в сферах экономки и торговли, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с президентом США Дональдом Трампом... Дональд Трамп отметил важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли. Президенты также обсудили актуальные вопросы, касающиеся международной ситуации", - говорится в сообщении.
Двадцать первого сентября начался рабочий визит президента Казахстана в Нью-Йорк. Во вторник ожидается его выступление на общих дебатах 80-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН. В ходе поездки Токаев встречается с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций. Также проходят его встречи с представителями транснациональных компаний, в ходе которых говорится об инвестиционных возможностях Казахстана.
В США назвали сделку с Казахстаном по локомотивам крупнейшей в истории
19:17
 
Мировая экономикаРОССИЯКАЗАХСТАНСШАНью-ЙоркДональд ТрампКасым-Жомарт ТокаевООН
 
 
