ЕС может отказаться от СПГ из России раньше, чем планировали, заявили в ЕК

2025-09-22T13:48+0300
2025-09-22T13:48+0300
2025-09-22T13:48+0300
БРЮССЕЛЬ, 22 сен – ПРАЙМ. Евросоюз может позволить себе ввести санкции в отношении импорта российского сжиженного природного газа раньше, чем планировалось, так как ситуация на рынке изменилась, поскольку появились новые поставщики, заявила представитель Еврокомиссии Анна Каиса Итконен. "Первоначальное предложение было сделано в июне… С тех пор многое изменилось. И одно из изменений заключается в том, что появились новые источники поступления СПГ на рынок", - пояснила она журналистам, задавшимся вопросом о том, что изменилось за последние недели, когда члены ЕК высказывались категорически о невозможности физически отказаться от российского СПГ до 2028 года. В минувшую пятницу глава Еврокомиссии представила предложение по наполнению 19-го пакета европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России уже с начала 2027 года. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Россия и Турция обсудили сотрудничество в сфере поставок газа