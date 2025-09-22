Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США работают над планом по возобновлению производства обогащенного урана - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250922/ssha-862604136.html
США работают над планом по возобновлению производства обогащенного урана
США работают над планом по возобновлению производства обогащенного урана - 22.09.2025, ПРАЙМ
США работают над планом по возобновлению производства обогащенного урана
США разрабатывают план, который позволит им как можно скорее возобновить собственное производство обогащенного урана, заявил американский министр внутренних дел | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T09:44+0300
2025-09-22T09:44+0300
энергетика
сша
промышленность
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. США разрабатывают план, который позволит им как можно скорее возобновить собственное производство обогащенного урана, заявил американский министр внутренних дел Дуг Бергам. "Мы позволили себе впасть в зависимость как от Китая, так и от России по критически важным полезным ископаемым. Неприемлемо, чтобы США покупали уран у России. Поэтому мы с министром энергетики Крисом Райтом трудимся над тем, чтобы у нас был план, который позволил бы США как можно скорее вернуться к собственному производству обогащенного урана", - сказал Бергам журналистам на борту самолета по пути из Аризоны. Глава американского минэнерго Крис Райт 15 сентября заявил, что США пока не в состоянии полностью отказаться от закупок обогащенного урана из России.
https://1prime.ru/20250920/nato-862563780.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, промышленность, китай
Энергетика, США, Промышленность, КИТАЙ
09:44 22.09.2025
 
США работают над планом по возобновлению производства обогащенного урана

Бергам: США разрабатывают план по возобновлению производства обогащенного урана

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
Флаги США. Архивное фото
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. США разрабатывают план, который позволит им как можно скорее возобновить собственное производство обогащенного урана, заявил американский министр внутренних дел Дуг Бергам.
"Мы позволили себе впасть в зависимость как от Китая, так и от России по критически важным полезным ископаемым. Неприемлемо, чтобы США покупали уран у России. Поэтому мы с министром энергетики Крисом Райтом трудимся над тем, чтобы у нас был план, который позволил бы США как можно скорее вернуться к собственному производству обогащенного урана", - сказал Бергам журналистам на борту самолета по пути из Аризоны.
Глава американского минэнерго Крис Райт 15 сентября заявил, что США пока не в состоянии полностью отказаться от закупок обогащенного урана из России.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
В США возмутились из-за реакции НАТО на российские самолеты
20 сентября, 19:58
 
ЭнергетикаСШАПромышленностьКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала