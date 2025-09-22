https://1prime.ru/20250922/ssha-862604136.html

США работают над планом по возобновлению производства обогащенного урана

энергетика

сша

промышленность

китай

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. США разрабатывают план, который позволит им как можно скорее возобновить собственное производство обогащенного урана, заявил американский министр внутренних дел Дуг Бергам. "Мы позволили себе впасть в зависимость как от Китая, так и от России по критически важным полезным ископаемым. Неприемлемо, чтобы США покупали уран у России. Поэтому мы с министром энергетики Крисом Райтом трудимся над тем, чтобы у нас был план, который позволил бы США как можно скорее вернуться к собственному производству обогащенного урана", - сказал Бергам журналистам на борту самолета по пути из Аризоны. Глава американского минэнерго Крис Райт 15 сентября заявил, что США пока не в состоянии полностью отказаться от закупок обогащенного урана из России.

сша

китай

2025

сша, промышленность, китай