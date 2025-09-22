Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минторга США заявил об интересе к проектам с Казахстаном - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/ssha-862638023.html
Глава Минторга США заявил об интересе к проектам с Казахстаном
Глава Минторга США заявил об интересе к проектам с Казахстаном - 22.09.2025, ПРАЙМ
Глава Минторга США заявил об интересе к проектам с Казахстаном
Министр торговли США Говард Латник встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Нью-Йорке отметил заинтересованность в торгово-экономических... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T21:25+0300
2025-09-22T21:25+0300
бизнес
мировая экономика
казахстан
сша
нью-йорк
касым-жомарт токаев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862637534_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_645ce44b9b268a3165471fa152f27ece.jpg
АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Министр торговли США Говард Латник встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Нью-Йорке отметил заинтересованность в торгово-экономических проектах с Астаной, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера. "Президент отметил, что в Казахстане создан режим благоприятствования для иностранных инвесторов... В свою очередь американский министр отметил заинтересованность Соединенных Штатов в дальнейшем развитии совместных торгово-экономических, индустриальных, транспортно-логистических и инвестиционных проектов с Казахстаном", - говорится в сообщении. Ранее в понедельник Латник сообщил в соцсети X, что США и Казахстан договорились о "крупнейшей в истории" сделке по поставке локомотивов на сумму 4 миллиарда долларов. По данным пресс-службы президента Казахстана, документы предусматривают поставку в республику 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание.
https://1prime.ru/20250922/sotrudnichestvo-862631444.html
казахстан
сша
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862637534_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_c91468d8e82d1d2f3c21a291391f9cc9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, казахстан, сша, нью-йорк, касым-жомарт токаев
Бизнес, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, США, Нью-Йорк, Касым-Жомарт Токаев
21:25 22.09.2025
 
Глава Минторга США заявил об интересе к проектам с Казахстаном

Министр торговли США отметил заинтересованность в экономических проектах с Астаной

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГорода мира. Астана
Города мира. Астана - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Города мира. Астана. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Министр торговли США Говард Латник встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Нью-Йорке отметил заинтересованность в торгово-экономических проектах с Астаной, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера.
"Президент отметил, что в Казахстане создан режим благоприятствования для иностранных инвесторов... В свою очередь американский министр отметил заинтересованность Соединенных Штатов в дальнейшем развитии совместных торгово-экономических, индустриальных, транспортно-логистических и инвестиционных проектов с Казахстаном", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник Латник сообщил в соцсети X, что США и Казахстан договорились о "крупнейшей в истории" сделке по поставке локомотивов на сумму 4 миллиарда долларов. По данным пресс-службы президента Казахстана, документы предусматривают поставку в республику 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Трамп отметил важность сотрудничества с Казахстаном в экономике и торговле
19:24
 
БизнесМировая экономикаКАЗАХСТАНСШАНью-ЙоркКасым-Жомарт Токаев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала