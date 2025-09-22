https://1prime.ru/20250922/ssha-862638023.html

Глава Минторга США заявил об интересе к проектам с Казахстаном

Глава Минторга США заявил об интересе к проектам с Казахстаном - 22.09.2025, ПРАЙМ

Глава Минторга США заявил об интересе к проектам с Казахстаном

Министр торговли США Говард Латник встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Нью-Йорке отметил заинтересованность в торгово-экономических... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T21:25+0300

2025-09-22T21:25+0300

2025-09-22T21:25+0300

бизнес

мировая экономика

казахстан

сша

нью-йорк

касым-жомарт токаев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862637534_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_645ce44b9b268a3165471fa152f27ece.jpg

АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Министр торговли США Говард Латник встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Нью-Йорке отметил заинтересованность в торгово-экономических проектах с Астаной, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера. "Президент отметил, что в Казахстане создан режим благоприятствования для иностранных инвесторов... В свою очередь американский министр отметил заинтересованность Соединенных Штатов в дальнейшем развитии совместных торгово-экономических, индустриальных, транспортно-логистических и инвестиционных проектов с Казахстаном", - говорится в сообщении. Ранее в понедельник Латник сообщил в соцсети X, что США и Казахстан договорились о "крупнейшей в истории" сделке по поставке локомотивов на сумму 4 миллиарда долларов. По данным пресс-службы президента Казахстана, документы предусматривают поставку в республику 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание.

https://1prime.ru/20250922/sotrudnichestvo-862631444.html

казахстан

сша

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, казахстан, сша, нью-йорк, касым-жомарт токаев