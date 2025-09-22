https://1prime.ru/20250922/ssha-862638023.html
Глава Минторга США заявил об интересе к проектам с Казахстаном
Глава Минторга США заявил об интересе к проектам с Казахстаном
АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Министр торговли США Говард Латник встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Нью-Йорке отметил заинтересованность в торгово-экономических проектах с Астаной, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера. "Президент отметил, что в Казахстане создан режим благоприятствования для иностранных инвесторов... В свою очередь американский министр отметил заинтересованность Соединенных Штатов в дальнейшем развитии совместных торгово-экономических, индустриальных, транспортно-логистических и инвестиционных проектов с Казахстаном", - говорится в сообщении. Ранее в понедельник Латник сообщил в соцсети X, что США и Казахстан договорились о "крупнейшей в истории" сделке по поставке локомотивов на сумму 4 миллиарда долларов. По данным пресс-службы президента Казахстана, документы предусматривают поставку в республику 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание.
